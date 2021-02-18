«Смотрю, а она худая, как щепка»: новосибирский художник искал свою любовь на программе «Давай поженимся!»

Ольга живет в Калининграде, а Сергей - в Новосибирске. Фото: скриншот из видео.

В прошлом он инженер-электромеханик, а сейчас называет себя художником-бутылистом. Мечтает освоить роликовые коньки и побывать в Лос-Анджелесе. Именно так характеризует себя в 67 лет Сергей Кабышев из Новосибирска. Мужчина поучаствовал в программе «Давай поженимся!» и нашел себе невесту. Как сибиряк попал на шоу и как сложилась его судьба после — в материале КП-Новосибирск.

И СЕРДЦЕ ЕГО ЗАТРЕПЕТАЛО

Сергей пытался прорваться на передачу «Давай поженимся» с 2019 года. Пенсионер расписал знаменитой ведущей Ларисе Гузеевой свою биографию на нескольких листах. Сначала сибиряка пригласили на съемочную площадку как гостя. А 22 января этого года позвали поучаствовать в программе в роли жениха.

— На сборы было мало времени. Взял с собой подарки, серебряный костюм с пайетками, шляпу и вылетел навстречу любви, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Кабышев.

Сергей надел свой фирменный костюм. Фото: скриншот из видео.

О невесте пенсионер знал совсем немного. Зовут Ольгой, 58 лет, уже три раза была замужем. Пенсионерка живет в Калининграде и подрабатывает репетитором по математике. Вживую сибиряк увидел ее только на экране телевизора, в комнате ожидания для женихов.

— Я глянул на нее и удивился. Худая, как щепка, честное слово. Из всех женихов я самый старший был, третий в очереди. Редакторы сказали, что нужно сделать какой-то знак приветствия на сцене. Мне в голову пришла идея — я засунул руку под пиджак и начала ей двигать, будто это мое сердце трепещет, — вспоминает мужчина.

УБЕЖАЛА ОТ ОТНОШЕНИЙ НА ТАКСИ

К звездным ведущим и будущей невесте Сергей вышел подготовленным на все 100%. Мужчина подарил прекрасным дамам свои картины и Ольге бонусом коробку конфет. Сюрпризом для невесты стал зажигательный танец под песню Venus.

— Вообще, я хотел показать, как умею пародировать голоса птиц или быка, но мне сказали, что танец будет куда лучше. Кажется, удалось произвести впечатление на всех. И Лариса, и Роза рекомендовали Ольге меня, — продолжает Сергей.

Мужчина зажег на сцене под «шизгару». Фото: скриншот из видео.

Мужчина был безумно рад, когда дама из трех женихов выбрала именно его. Уже начал думать, как дальше будет жить с женщиной, кто к кому переедет… Но как только Сергей и Ольга вышли из «Останкино», женщина села в такси и помахала жениху ручкой. А наш герой вернулся в Новосибирск.

— Я у нее номер попросил, а она сказала, что ей это все не нужно, — вздыхает пенсионер. — То есть для нее это все был пиар, получается…

Сергей не отчаивается и надеется, что снова сможет попасть в гости к Гузеевой. Только уже в роли главного жениха, чтобы все женщины-невесты кружились вокруг него и бились за его трепещущее сердце.

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