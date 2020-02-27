«Они - нищеброды, а я - пантера!»: сибирячка раскритиковала женихов с «Давай поженимся!»

Блогерша из Новосибирска Анна Герц приняла участие в передаче «Давай поженимся!». За сердце и 5-й размер груди Ани сражались сразу трое мужчин. Женихи пытались покорить девушку приемами из боевых искусств, песнями и танцами. Анна рассказала КП-Новосибирск, как попала на шоу, почему не выбрала ни одного из женихов и изменилась ли ее жизнь после программы.

Анне надоело быть одной, и она решила изменить жизнь. Фото: стоп-кадр.

«МЫ С ГУЗЕЕВОЙ - ОДНОЙ ПОРОДЫ»

Анна Герц - девушка видная, не вылезает от косметолога и из «Инстаграма». Но личное счастье до сих пор не нашла. Хотя мужчины в ее жизни были. Одного, например, нашла на сайте знакомств.

- Мужчина был старше меня в два раза, не женат, обеспечен. Мы встречались каждые выходные, проводили вместе время. Мы не жили вместе, - рассказала КП-Новосибирск Анна. - Я никогда его не любила, но испытывала к нему огромную симпатию и уважение, потому что он покорил тогда мое сердце шикарным отношением, подарками и похожими на мои взглядами на жизнь.

Но отдых с кавалером за границей расставил все на свои места. Девушка поняла, что с покровителем ей, может, и сыто, зато скучно. Невыносимо скучно.

Анна рассказала о своих прошлых отношениях. Фото: стоп-кадр.

- После расставания я, естественно, начала ходить по свиданиям, но все мимо. Решила, что размениваться не буду: лучше быть с достойным, чем с кем попало. Но достойный на горизонте не появлялся, - объясняет девушка, как решила искать жениха на ТВ. - Мне так захотелось мужского внимания, тепла. Я заполнила анкету на сайте «Давай поженимся!». И уже на следующий день мне позвонили, пригласили на съемки. Мне оплатили перелет в Москву и отель.

Вместе с Аней в столицу отправилась ее мама. Женщина оказалась большой фанаткой программы - не пропустила ни одного выпуска, очень нравится ей Лариса Гузеева.

- Гузеева - просто лучшая, - разделяет восторги мамы Анна. - Я считаю, что мы с ней одной породы - дерзкие, статные черные пантеры! За кулисами Лариса потрогала меня и сказала, что от меня исходит тепло…

«НЕНАВИЖУ

Иван покорял девушку боевыми приемами. Фото: стоп-кадр.

БЕДНЫХ»

Пришло время устраивать смотрины для будущих мужей. Идеал Анны: партнер должен быть в 100 раз богаче, чем она. В плане внешности жестких рамок нет. Главное, чтобы на деревенского Ваньку не был похож.

- Я ненавижу лживых, бедных и скучных. Обожаю брутальных, богатых и без комплексов. Если говорить о том, кто кого будет сильнее любить, то мой ответ однозначный: меня. Ведь я богиня, а значит, объект вожделения и капиталовложения, - отмечает девушка.

Девушку не предупреждали, из кого она будет выбирать себе суженого, да и для парней был большой сюрприз, ведь они увидели уверенную в себе, открытую и честную невесту.

Самый первый жених Иван, по оценке Анны, нормальный. Только не впечатлил. Обычный парнишка, не богатый и не такой щедрый. Хотя брутальности у него хоть отбавляй.

- У остальных двоих достоинство упало ниже плинтуса, когда они начали открывать рот. Особенно друзья женихов. Не ожидала такой реакции на меня, - признается Анна.

Еще один жених захотел поиграть с Аней в «Угадай мелодию».Фото: Алена МАРТЫНОВА

К сожалению, сердце Анны не покорил ни один из предложенных кандидатов. Они показались ей закомплексованными нищебродами. К тому же, по мнению невесты, умный мужчина никогда не унизит девушку.

- Я не обращаю внимания на комментарии под программой, где меня называют страшной или дешевой. Эти люди могут открывать рот только в интернете, не более. Увидев меня в жизни, они бы себе такого не позволили, - уверена девушка.

После программы у Анны увеличилось число подписчиков в «Инстаграме». Неизвестные мужчины стали закидывать девушку сообщениями и звонками с просьбами встретиться. Только Анне не нужен абы какой. Она ищет того самого - веселого миллионера… Как думаете, найдет?

Сибирячка пришла на программу "Давай поженимся".Новый музыкальный НЕФОРМАТ: https://youtube.com/neformat-music Невеста - Анна, 23 года, в прошлом стриптизёрша, сейчас модель и начинающий фитнес-тренер. Мечтает купаться в деньгах и подарках, гордится тем, что вложила в свою внешность более миллиона рублей, признается, что умеет доставить удовольствие мужчине. Возлюбленный сразу обозначил, что не готов стать её мужем, но с удовольствием воплотит в жизнь все остальные её желания. Анна не видит себя рядом с бородатым и длинноволосым скупердяем. Подарит себя спортивному предпринимателю с татуировками, который будет её баловать круглосуточно. Официальная страница проекта в Instagram: https://instagram.com/_davay_pozhenimsya_ Официальная канал Розы Сябитовой на https://www.youtube.com/channel/UCXoZYj1tEHVerMyDedSlCdw

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