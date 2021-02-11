Повестка дня пятой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Сессия сотоится 17 февраля. Фото: Влад КОМЯКОВ

1. Об отчете о результатах деятельности мэра города Новосибирска и мэрии города Новосибирска в 2020 году

2. О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (первое чтение)

3. О внесении изменения в пункт 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, установленного решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 395 (первое чтение)

4. О внесении изменений в пункт 3 статьи 64 Регламента Совета депутатов города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 (первое чтение)

5. Об отчете начальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску за 2020 год

6. О внесении изменения в абзац третий пункта 2 решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2020 № 46 «О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, в состав комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска»

7. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2021 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 91

8. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

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9. О ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе Новосибирске

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д.В.Асанцев