Новосибирские СМИ 10 февраля запестрели заголовками вроде: «Испытатели московской вакцины от коронавируса массово заболели на «Векторе». Мол, сибирякам ввели препарат, который разрабатывался на базе Центра имени М.П. Чумакова РАН, а через несколько дней они слегли с ковидом.Чтобы разобраться, действительно ли вакцина подкосила участников эксперимента, корреспонденты КП-Новосибирск связались с начальником Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства» Владимиром Кузубовым.- Действительно, после постановки вакцины заболели 20 из 86 участников испытаний. Но это никак не связано с препаратом! Вероятнее всего, кто-то из добровольцев – один или несколько человек – попали на испытание уже во время инкубационного периода. Может, заразились коронавирусом в транспорте, может, кто-то из окружения болел – вариантов масса, - пояснил КП-Новосибирск Владимир Кузубов. – И начиная с третьего дня после постановки вакцины по 2-3 пациента в сутки начали давать положительный ПЦР-анализ на коронавирус.Всех заболевших сразу же изолировали от других участников эксперимента, и медики взяли у них второй тест на ковид.- По требованию протокола, у участников должно быть два положительных теста на коронавирус: после этого мы исключаем их из исследований, - рассказал Владимир Иванович. – Все заразившиеся перенесли болезнь в легкой или средне-тяжелой форме, им оказывалась вся необходимая медицинская помощь. Наши врачи были постоянно с ними на связи, брали у них мазки, чтобы отследить, когда каждый из них перестанет выделять вирус.К слову, заразившиеся сибиряки, выбывшие раньше времени из испытаний, без выплат не останутся. Даже несмотря на то, что из-за ковида их исключили из эксперимента, им заплатят 40 тысяч рублей (если бы они не заболели и выполнили все условия договора, то получили бы 90 тысяч рублей).Но у заболевших есть возможность все-таки продолжить эксперимент и получить не 40, а 90 тысяч рублей.- Центр имени М.П. Чумакова РАН предложил продолжить исследования: будет сформирована еще одна группа, над которой наблюдения пройдут параллельно. Все выздоровевшие, если они согласятся продолжить участие, будут приходить и сдавать анализ крови. И по завершению исследования им также будет выплачено 90 тысяч рублей, - подчеркнул Владимир Кузубов.Правда, согласятся ли заболевшие подписать это дополнительное соглашение, пока неясно.КП-Новосибирск будет следить за ходом исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрач объяснил, кто из переболевших коронавирусом рискует заразиться туберкулезомНо американский профессор не сошелся во мнении с российскими учеными: объясняем почему (подробнее).В «Векторе» выделили британский штамм коронавируса: ученый объяснил, откуда его взяли и чем он грозит РоссииВирусологи опасаются, что скоро этот вариант заразы может перестать реагировать на вакцину (подробнее).Ученый объяснил, что такое «серая зона» в анализах на антитела и когда лучше переболевшим коронавирусом ставить прививкуОказывается, если выздоровевшим поторопиться с вакцинацией, то прививка просто будет нейтрализована антителами в организме (подробнее).«Даже в сладком чувствую адскую вонь»: ученые объяснили, почему у переболевших коронавирусом вновь искажаются запахи и как это лечитьНеобычная побочка проявляется через два-три месяца: побороть ее можно средством, которое вы легко найдете в аптеке (подробнее).Спасут ли нас рябина, ополаскиватель для рта и спирт от ковида: вирусолог комментирует «народные средства»Оказывается, зеленым чаем и черноплодной рябиной человек может себе навредить, а вот эхинацея, которой все боялись, поможет укрепить иммунитет (подробнее).В «Векторе» нашли чудо-гриб, который помогает побороть коронавирусВы не поверите, но лекарство от заразы все это время росло на березе (подробнее).10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцахВ медицинских боксах «Вектора» проходит очередной этап вирусологического эксперимента. Действие препарата от коронавируса проверяют на людях (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru