Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 февраля 2021 года: заразились 1866 детей

за минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 128 человек.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 9 февраля 2021 года не радуют: за минувшие сутки инфекцию обнаружили еще у 128 человек. Всего в регионе с начала пандемии заболело 33297 сибиряков. Из больниц за этот же период уже выписаны 30979 пациентов.
Всего в регионе с начала пандемии заболело 33 297 сибиряков. Фото:https://yandex.ru/covid19/stat
УМЕРЛИ 7 ЧЕЛОВЕК
За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались 7 человек. В областном оперштабе рассказали, что о них известно. Это мужчины 70 лет, 81 года, 82 лет и женщины в возрасте 65, 70,73, 84 лет. Всего коронавирус унес жизни 1288 жителей региона.
ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 9 ДЕТЕЙ
В области за прошедшие сутки ковидом заболели еще 9 детей. С подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом в больницах Новосибирской области сейчас лежат 11 детей. Всего, с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 1866 маленьких пациентов.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 128 человек
Количество пациентов в реанимации: 124 человека
Масочный режим: действует до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.
Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.
Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и мер против коронавируса.
Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до полуночи. Наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.
Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновят свою работу с 1 февраля
Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов увеличена до 80 % зрителей.
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Информацию сообщили в региональном оперштабе (подробнее).