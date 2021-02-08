В Новосибирске от коронавируса скончались еще 7 человек: что о них известно

Болезнь не щадит людей преклонного возраста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 8 февраля, стало известно, что от коронавируса за последние сутки умерли еще 7 пациентов новосибирских больниц.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 70 лет, 81 год, 82 года, женщины в возрасте 65 лет, 70 лет ,73 года, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 288 человек, — передает оперштаб.

Сейчас в реанимации находятся 124 человека, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 26 пациентов.

С начала пандемии коронавирус диагностировали у 32 297 новосибирцев, в том числе у 1866 детей, выздоровели 30 979 пациентов.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Его продлили до конца марта 2021 года. Запрещены все массовые мероприятия, в общественных местах следует носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

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