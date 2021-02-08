«AZIMUT Отель Сибирь» - место, где вершилась история…

Гостиничный комплекс международного класса открылся 8 февраля 1991 года. Фото предоставлено пресс-службой «AZIMUT Отель Сибирь».

Отель «Сибирь» имеет богатейшую историю и по праву считается легендой отельной индустрии Новосибирска, это то место, где вершилась история...

Атмосфера отеля навсегда останется особенной, ведь эти стены помнят многое… Книга посетителей по праву может считаться исторической летописью Сибирского региона прошлого столетия.

Отель «Интурист Сибирь» принимал Примадонну российской эстрады Аллу Борисовну Пугачеву, помогал с организацией концертов легендарной группы SCORPIONS. Эмир Кустурица проводил свои творческие вечера в конференц-залах отеля. В номерах отеля всегда любили останавливаться звезды театра, кино и телевидения: Владимир Познер, Константин Хабенский, Гоша Куценко, Алексей Гуськов, Александр Балуев.

Звезда НХЛ Александр Овечкин бронировал представительский люкс для проживания в Новосибирске именно здесь. Множество знаменательных спортивных событий было доверено отелю. Кубок мира по биатлону выбрал именно «Сибирь» спортивным дворцом в период международных соревнований. Для нас было большой честью хранить олимпийский огонь, а Европейский ретропробег ежегодно привлекал горожан сделать памятные фото на фоне раритетных авто, припаркованных у отеля.

Кроме того, отель «Сибирь» был свидетелем и внешней политики государства - председатель КНР г-н Цзян Цзэминь и лидер КНР Ким Чен Ир по праву оценили гостеприимство сибирской столицы. Высшие чины Российской Федерации также были гостями легендарного отеля, и для нас, и для всего города была честь встречать Михаила Горбачева, Геннадия Онищенко, Патриарха Всея Руси Алексия II. Но самым ответственным и по-настоящему волнительным событием стала организация официального приема Президента РФ Владимира Путина.

Гостиница «Сибирь» была одной из трех самых крупных в Новосибирске. Фото предоставлено пресс-службой «AZIMUT Отель Сибирь».

В 2010 году в Новосибирск зашла первая международная сеть отелей AZIMUT, и легендарное здание «Интуриста» зажило новой жизнью.

AZIMUT привнес в столицу Сибири международные стандарты гостеприимства, появились первые программы лояльности для гостей, стандарты контроля качества сервиса, ценообразования.

Но самое главное в отеле - это люди, которые помогают поддерживать высочайший уровень, которые по праву могут считаться эталоном сервиса.

В 2014 году Azimut Hotels провела реконструкцию отеля. Фото предоставлено пресс-службой «AZIMUT Отель Сибирь».

Шеф-повар «AZIMUT Отель Сибирь» Марина Иванова встречала первых гостей отеля еще 30 лет назад, ей известны любимые рецепты и звезд эстрады, и лидеров других государств. Именно такими сотрудниками мы можем гордиться и со всей уверенностью говорить, что в нашем арсенале имеется не только историческое наследие и опыт, но еще и умение развиваться и стремиться к новым вершинам.

В честь Дня всех влюбленных AZIMUT Hotel Novosibirsk ежегодно проводит акцию #AZIMUTзажигаетсердца. Фото предоставлено пресс-службой «AZIMUT Отель Сибирь».

Мы приглашаем вас разделить с нами праздник и в честь 30-летнего юбилея отеля благодарим всех гостей за доверие скидкой 30% на фирменные торты кондитерской «Сибирь» 8 февраля 2021 года.

До встречи в Сибири!