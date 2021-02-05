«Как будто слегка приболели - это нормально»: на россиянах испытывают китайскую вакцину

Программа по испытанию перпарата вознаграждения не предусматривает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Звонок с незнакомого номера. Беру трубку. Незнакомка здоровается и сразу спрашивает по делу:

— Вы хотели принять участие в клиническом исследовании вакцины от коронавируса. Верно?

Припоминаю, что кликал на какую-то рекламу в интернете. Еще в прошлом году. Было там что-то про запись добровольцев на эксперименты с прививкой.

— Ну да, хотел. Только расскажите, что за исследования. Какая вакцина?

— Для начала скажите, у вас российское гражданство? По условиям программы все участники должны иметь гражданство Российской Федерации.

— Да!

В помещении действительно оказалось стерильно и чисто, как в клинике. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ДЛЯ РУССКОГО ВАНИ — СЮРПРИЗ ИЗ УХАНЯ

— Вакцина от COVID-19 разработана в Китае Институтом биотехнологий совместно с Академией военно-медицинских наук России, — скороговоркой принялась объяснять собеседница. — Компания начала исследовать вакцину на людях еще в марте 2020 года, уже прошли две фазы исследований. В первых двух фазах приняли участие более 600 человек, в том числе жители города Уханя. Сейчас проходит третья, заключительная фаза исследования. Программа волонтерская и вознаграждения не предусматривает.

Ну вот… В «Векторе», знаю, больше 100 тысяч добровольцам платили. А мне, стало быть, даже захудалого мротика не светит. Впрочем, я решил, что попал на какую-то аферу. Тут не только мне не заплатят — поди, и сами попытаются деньжат стрясти. Стало быть, участвую! Интересно же узнать, в чем разводка заключается.

Приглашают в медицинский центр в центре города. Приехал по адресу и попал… в гимназию. Хорошо, что догадался обойти вокруг: позади оказалась отдельная дверь — и да, я попал к каким-то медикам. Ну как к медикам… Все стерильно, на входе — бахилы, все дела. И повсюду — листовки с рекламой каких-то баночек-скляночек. Нестерпимо пахло сетевым маркетингом. И «обоняние» меня не обмануло: контора действительно промышляет торговлей — продают косметику.

Участников предупреждают о возможных неприятных последствиях. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«ЕСЛИ НИ БОЛЕЙ, НИ КАШЛЯ, НИ КОЛИК — ПРИСЫЛАЙТЕ ПРОСТО НОЛИК»

Женщина в белом халате, пригласив меня в кабинет, объяснила, что испытание вакцины — это некий подряд, который они выполняют для китайского заказчика. Звучало чертовски подозрительно, но собеседница упорно не пыталась развести меня на деньги. А ее рассказ про исследование развеял мои подозрения.

Итак, мне не заплатят, но и я платить не должен. Зато есть шанс без очереди получить иммунитет от ковида. Или не получить.

— Часть пациентов получают вакцину, часть — физраствор. Ни вы, ни я знать не будем, плацебо это или настоящая вакцина. Все препараты номерные, закодированные, распределяет система, — предупредила меня — корреспондента КП-Новосибирск — врач, назвавшая себя Ольгой Викторовной.

Впрочем, я быстро понял: если введут настоящий препарат, есть шанс его опознать.

— У вас может быть ощущение, как будто слегка приболели. Это нормально, таков механизм действия вакцины. Может подняться температура до 37, может быть ломота в теле, может быть головная боль, как будто слегка простыли. Это значит — работает вакцина, — объяснила Ольга Викторовна. — Если вы согласны, мы подписываем бумаги, и в этот же день у вас берут кровь на анализ. Не важно, какой будет результат по наличию антител, вакцина вводится в этот же день. После этого придется побыть полчаса в нашем центре, затем в течение года мы с вами общаемся посредством текстовых сообщений: если что-то у вас случается — вы шлете единичку раз в неделю. Если ничего не случается — шлете нолик.

На секунду я представил себя радисткой Кэт, отправляющей загадочные шифровки. А врач тем временем перешла к самому неожиданному:

— В течение года нельзя планировать беременность. Если исследование выльется из берегов и появится больше участников — будет сложно это отследить.

Я пообещал ничего не выливать из берегов, но попросил тайм-аут на подумать. Собеседница дала мне день времени и памятку: листов 20 описания вакцины.

Всего несколько кабинетов, в один из них меня пригласили на собеседование. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«СЕБЕ НЕ СТАНУ, СЕ ЛЯ ВИ, КОЛОТЬ КИТАЙСКИЙ «СПУТНИК-V»

В памятке оказалось много воды. О том, что мои персональные данные никуда не уйдут от исследователей, что я могу отказаться посреди эксперимента, что этой мой шанс получить вакцину… Зато было указано и то, что участники автоматически застрахованы. А если мне достанется плацебо и я подхвачу «корону», заказчик исследования обеспечит мне лечение.

А еще на одном из листочков нашел выписанные в столбик неприятные слова — возможные «побочки»: зуд, тошнота и рвота, кашель, боль, одышка и потеря аппетита. Все такое «заманчивое». Правда, тут же написано, что это редкие симптомы, в пределах 10% вероятности.

Мои последние сомнения в честности исследования развеял новосибирский вирусолог Александр Чепурнов, который раньше работал в «Векторе».

— Они пытаются зарегистрировать эту китайскую штуку, а для этого должны провести испытания. Это аналог того, что сделали в Центре имени Н. Ф. Гамалеи. Практически то же самое, — объяснил КП-Новосибирск Чепурнов, сравнивая заморский препарат с российским «Спутником-V». — На мой взгляд, это, наверное, не хуже, а может быть, даже немного получше, поскольку там к работе подключено много дополнительных буржуйских специалистов.

В общем, я был готов подставить китайской медицине свое российское плечо, но остановил лишь один фактор. Что, если скоро обладателям не экспериментальной, а официально принятой вакцины будут выдавать паспорта и только с этими паспортами можно будет свободно ездить по городам и странам? Да, в медицинском центре пообещали выдать справку об участии в эксперименте, но с ней явно прав будет поменьше.

Собеседник-вирусолог подтвердил, что в этом плане я действительно рискую пролететь. В общем, китайцы продолжают исследования без меня. А я пока уповаю на силу антител, которые потом и кашлем заработал еще осенью.

Врач выдала памятку - около 20 листов формата А4. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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