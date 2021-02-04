Регулировщик обогащения

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацит».

Сегодня мы рассказываем о работе инженера-обогатителя и знакомим вас с начальником производства обогатительной фабрики «Листвянская-2» Группы «Сибантрацит» Евгением Кузьминых.

Вообще, инженер-обогатитель - специальность для Новосибирской области очень экзотическая в отличие от соседнего Кузбасса, где специалистов по обогащению полезных ископаемых готовят сразу несколько средних специальных и высших учебных заведений. Инженер-обогатитель должен обладать знаниями в области разделения материалов, методов гравитационного, магнитного, электрического, радиометрического, химического и флотационного обогащения. Он контролирует качество выпускаемого угольного концентрата, регулирует процессы обогащения.

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацит».

Как фотограф стал угольщиком

Уроженец Кемеровской области Евгений Кузьминых на родине в угольной отрасли никогда не работал. Пробовал себя в разных профессиях, одно время даже серьезно занимался фотографией. Однако в 2011 году по личным причинам решил резко изменить свою жизнь: уехал в Новосибирскую область и поступил рабочим на «Сибирский Антрацит».

- Устроился обычным грохотовщиком, - вспоминает начальник производства обогатительной фабрики «Листвянская-2» Евгений Кузьминых. Угольному предприятию принадлежат две обогатительные фабрики совокупной производственной мощностью 6 миллионов тонн по переработке антрацита в год. «Листвянская-2» - самая молодая из них, ей чуть больше 10 лет. - Сортировал уголь по фракционному составу - по крупности. Отвечал за работу сортировочных установок, контролировал входящее и исходящее сырье, следил, чтобы не было брака.

Прикипел к коллективу, втянулся в работу. И уже год спустя поступил в Киселевский горный техникум и перевелся на работу на обогатительную фабрику.

- На фабрику я пришел машинистом 2-го разряда, затем работал машинистом 3-го, 4-го разрядов, был аппаратчиком, фильтровальщиком, окончил техникум и стал начальником смены, - рассказывает Евгений Кузьминых.

Дальнейший карьерный рост оказался невозможен без высшего профессионального образования, тогда Евгений Викторович поступил на заочное отделение Кузбасского технического университета на кафедру обогащения полезных ископаемых.

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацит».

Чем богат антрацит

В Новосибирске Евгений Кузьминых узнал, что антрацит, конечно, уголь, да не тот, к которому привык на родине.

- В Кузбассе такого угля нет. Антрацит - очень ценный уголь, практически - это каменный уголь, который на много-много миллионов лет дольше пролежал в земле. За счет этого он приобрел дополнительные характеристики и свойства. Из него ушла вся маслянистая часть, смола. В нем почти нет посторонних примесей, таких как сера, фосфор, азот, а значит, при его горении в воздух почти ничего не выделяется. Теплоотдача и время горения у нашего антрацита значительно больше, чем у каменного угля. От антрацита не остается практически никакой золы. Ведро обычного угля закинул в печь - ведро золы выкинул. А после горения нашего антрацита золы минимальное количество. Он выгорает полностью. Антрацит - это переходная форма от каменного угля к графиту. Следующая ступень - алмаз. Выходит, что антрацит всего несколько миллионов лет недолежал в земле до алмаза.

Высокое качество и экологичность новосибирского угля ценят во всем мире. Сегодня «Сибантрацит» - крупнейший производитель и экспортер высококачественного антрацита в мире, его покупают Китай и страны АТР, Европа и Америка - всего более 40 стран мира.

Лучшие сорта антрацита выходят именно с обогатительных фабрик. Компания увеличивает число новых премиальных марок, востребованных покупателями. Чем же обогащают и без того ценное топливо?

- Раньше я думал, что обогащение угля - это когда в него что-то добавляют, - улыбается Евгений Викторович. В этом году он отметит 10-летие работы в угольной отрасли в целом и в «Сибантраците» в частности. - В действительности, что обогащение - это когда сырье очищают.

Сначала рядовой уголь сортируют, куски крупнее 80 мм дробят. Из общей массы выделяют самый мелкий антрацит размером от 0 до 13 мм - он без обогащения уходит на склад готовой продукции и далее - потребителю. Куски покрупнее направляются в модуль обогащения антрацита - главный корпус фабрики, в котором происходит процесс обогащения.

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацит».

Купание черного угля

- Здесь происходят все самые важные процессы, - объясняет Евгений Кузьминых. - Рядовой уголь измельчают, а затем, в тяжелосредном сепараторе (емкость с жидкостью повышенной плотности), этот продукт… моют.

Принцип работы тяжелосредного сепаратора прост: в воду добавляется железорудный концентрат - магнетит, уплотняя жидкость. При подаче в нее рядового антрацита более легкий антрацитовый угольный концентрат всплывает, а более тяжелая порода тонет.

- Вроде бы ничего сложного, - говорит Евгений Кузьминых, - но как к этому подвести? Как подобрать верную концентрацию магнетита, рассчитать нужную плотность суспензии, при которой уголь всплывет, а порода утонет? Есть же и сложные частицы, которые в одном куске содержат и уголь, и негорючие вещества.

В этом и заключается работа инженера-обогатителя. Плотность суспензии, в которой происходит разделение минерального сырья на уголь и породу, варьируется в тысячных процента. Каждые полчаса плотность магнетитовой суспензии измеряется автоматически и для пущего контроля - вручную.

- Если она будет слишком плотная, то частицы породы не утонут, а если недостаточно плотная, то будет тонуть ценный антрацит. Мы должны быть уверены, что работаем идеально точно. Работа инженера, как и любого рабочего фабрики, - выдать потребителю качественный продукт из минерального сырья, которое приходит к нам с угольного разреза, - говорит Евгений Кузьминых.

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацит».

Компания реализованных возможностей

Работа требует высокой квалификации. Поэтому по окончании горного техникума Евгений Кузьминых решил не останавливаться на достигнутом и продолжить обучение в вузе. Обучение студента-сотрудника оплачивает «Сибирский Антрацит».

- Компания оплачивает мне уже второе обучение. Сначала - учебу в техникуме, на университет я, честно говоря, уже не рассчитывал, но компания оплачивает и это. На сессии уезжаю без проблем - иногда использую свой отпуск, иногда беру учебный. В плане человеческого отношения здесь очень комфортно, - утверждает Евгений Кузьминых.

С уважением и гордостью «Сибантрацит» относится и к хобби Евгения Викторовича - пауэрлифтингу. Впервые он пришел в клуб «Сектор силы» в 2016 году исключительно для того, чтобы привести себя в форму. Но быстро втянулся. Сейчас он кандидат в мастера спорта, выступающий спортсмен, занимающий призовые места на региональных соревнованиях. К концу 2021 года Евгений Кузьминых собирается сдать норматив на мастера спорта по силовому троеборью.

- Что мне нравится на нашем предприятии - здесь можно и есть куда развиваться. Это не где-то там за горизонтом, это прямо здесь. Все зависит только от самого тебя, от твоих способностей, энергии, инициативы. Для развития на нашем предприятии есть много возможностей, - резюмирует Евгений Кузьминых.

Фото предоставлено пресс-службой «Сибантрацит».

Справка «КП»

Обогатительная фабрика «Листвянская-2» стала участником объявленного Правительством РФ федерального эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля промышленной безопасности. В систему мониторинга войдут системы противопожарной защиты, связи и оповещения персонала, позиционирования персонала на объекте, а также система контроля технологических параметров работы оборудования и аварийных остановок. Данные будут передаваться в контролирующие органы в режиме реального времени. В случае обнаружения рисков возникновения непредвиденных ситуаций система дистанционного контроля будет оперативно о них сигнализировать, что позволит своевременно реагировать с целью предотвращения аварий и инцидентов. Цель данного эксперимента - оценить эффективность и удобство системы дистанционного контроля промышленной безопасности (ПБ), повысить уровень ПБ на российских промышленных предприятиях.