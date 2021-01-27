В Новосибирске у всемирно известного ученого украли золотые медали

Награды пропали из дома математика 25 января. Фото: «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»/Иван МАКЕЕВ.

В Академгородке из квартиры всемирно известно ученого-математика украли золотые медали (имя профессора не разглашается в интересах следствия - прим.авт.). Как стало известно КП-Новосибирск, днем 25 января к ученому пришли мастера, чтобы отремонтировать окна. Медали лежали в коробках на видном месте. После ухода рабочих к математику пришли еще два специалиста: якобы исправить огрехи в работе. Через некоторое время хозяин квартиры обнаружил, что награды пропали.

Медалей было две: первую профессор получил в 2009 году. По-английски она называется «The Chinese Government's Friendship Award», то есть дружественная награда китайского правительства. Вторая награда называется «Почетный житель Гуанчжоу». Обе — за вклад в развитие науки и образования, за преподавание в Южно-Китайском педагогическом университете.

Обе награды золотые — изделия 900 пробы. Но для ученого в меньшей степени важна материальная сторона: они для него очень дороги как знак признания за его многолетний труд.

В ГУ МВД по Новосибирской области сейчас разыскивают преступников.

— Заявление к нам поступило 25 января. Полиция выясняет, кто причастен к преступлению, также устанавливается размер ущерба, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Жители Академгородка, которые знают профессора, надеются, что расследование возьмут под особый контроль. Всех, кто что-либо знает о судьбе украденных наград, просят обратиться в полицию по тел. (383) 232-19-02, 8(383) 330-02-20.

Напомним, ранее в Искитимском районе двое мужчин пробрались в дом пенсионерки. Они связали ее скотчем и вынесли из дома вещи и драгоценности на сумму почти 300 тысяч рублей.

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