«Связали ее скотчем»: под Новосибирском грабители отобрали у пенсионерки серьги-самовары

В деревне под Новосибирском двое мужчин пробрались в квартиру к пенсионерке и ограбили ее. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В деревне под Новосибирском двое мужчин пробрались в квартиру к пенсионерке и ограбили ее. Они украли у нее деньги, драгоценности и сотовый телефон.

— Около половины третьего ночи, 18 января, двое мужчин в темных масках-балаклавах пробрались в квартиру 57-летней женщины в одной из деревень в Искитимском районе. Они связали хозяйку скотчем и обокрали ее дом. Грабители забрали из квартиры 60 тысяч рублей, две золотые цепочки, браслет и серьги в виде самоваров. А также сотовый телефон, блок для управления камерой и табачные изделия на сумму 100 тысяч рублей, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Всего у женщины украли вещей на 297 тысяч рублей. Сибирячка той же ночью заявила о случившемся в полицию.

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