«Дай поспать, коронавирус»: врачи рассказали, как переболевшим ковидом спастись от бессонницы

Переболевшие коронавирусом мечтают выспаться, но «побочка» им мешает. Фото: Евгения ГУСЕВА

В телеграм-канале «Запахи/вкусы после COVID-19» сотни сообщений от переболевших коронавирусом, которые столкнулись не только с проблемой обоняния, но и с другой неприятной «побочкой» — бессонницей.

— У меня была такая бессонница, что несколько ночей подряд не спала, при этом днем чувствовала себя отлично. Пыталась днем поспать — ни в какую, организм как будто весь напряжен. Сейчас стало проходить понемногу, но сон все еще чуткий, прерывистый, с неприятными сновидениями, — пишет одна из девушек.

— Была типичная бессонница ночью и разбитость утром, в течение дня. Но вот недавно было так, что спать не хочется ни ночью, ни утром. Какой-то новый квест, — подтверждает другая.

— Бессонница вот уже третий месяц. Очень мучаюсь от этого. Появилась спустя два месяца после выздоровления от ковида, — и таких сообщений — масса.

Корреспонденты КП-Новосибирск вместе с учеными и врачами постарались разобраться, почему у людей, переболевших коронавирусом, начинается бессонница и как ее лечить.

«КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПАЦИЕНТ ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ»

Наш вопрос о такой ковидной «побочке» ничуть не удивил Сергея Яроша, сомнолога «Клиники А1».

— Сейчас каждый второй пациент, который приходит ко мне на прием, рассказывает, что переболел коронавирусом, и жалуется на бессонницу, — поделился своими наблюдениями с КП-Новосибирск Сергей Ярош. — Такое за 17 лет работы я вижу впервые. Причина? Болезнь — это один из механизмов развития хронической инсомнии, об этом известно давно. Во время заболевания из-за стресса, температуры сон нарушается. И постепенно за определенное время — примерно три месяца — эта реактивная инсомния переходит в хроническую, когда сон нарушается не менее трех раз в неделю.

А вот ответ вирусологов на вопрос о том, почему люди, перенесшие ковид, не могут нормально спать.

— Пока я не встречал ни одного исследования, которое официально подтвердило бы связь коронавируса и бессонницы. Но можно предположить, что, когда вирус воздействует на нервные окончания и человек теряет вкус и обоняние, это также отражается и на работе всего мозга, в том числе и на том, как пациент спит, — прокомментировал КП-Новосибирск Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

Еще одну причину «коронавирусной» бессонницы назвал Артем Стрельников, заместитель главного врача клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии.

— Любая вирусная инфекция, тем более такая тяжелая, как коронавирус, вызывает психосоматические расстройства. Когда человек болеет, организм истощается: резко уменьшается количество питательных веществ, витаминов, потому что все они были направлены на борьбу с инфекцией. Соответственно, организм начинает испытывать недостаток ресурсов, которые он потратил в течение болезни, из-за чего в итоге страдает и нервная система. Поэтому у пациентов, перенесших коронавирус, начинаются депрессии, нарушение сна, — объяснил Артем Стрельников.

ТАБЛЕТКИ НЕ ПОМОГУТ

Как же побороть бессонницу? На форумах переболевшие ковидом пишут, что принимают мелатонин. Но в большинстве случаев препарат не срабатывает.

— Это и неудивительно: мелатонин поможет только тем, у кого этого вещества в организме действительно не хватает. К примеру, людям, которые работают в ночную смену и добровольно лишают себя нормального сна, — отмечает психиатр-аддиктолог Ксения Богатых. — Если у вас этой проблемы нет, то препарат вам не поможет.

Уберите подальше успокоительное и снотворные — они вам тоже не помощники в борьбе с «коронавирусной» бессонницей.

— Подобные препараты можно принимать максимум одну-две недели: дальше уже никакой пользы от них не будет, — предупреждает сомнолог Сергей Ярош. — Они воздействуют лишь на симптом, но не лечат причину. И могут вызывать привыкание. Запомните: лекарства от бессонницы — чтобы выпил таблетку и все прошло — нет.

ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОДЕЙСТВУЕТ?

Прежде всего наберитесь терпения: по мановению волшебной палочки от бессонницы вы не избавитесь. Как и никакая таблетка не вернет вам нормальное обоняние. Но чтобы побороть бессоницу, нужно выполнять простые рекомендации врачей.

Совет № 1. Чай и кофе — только на завтрак

— В зеленом и черном чае, а также в кофе содержатся тонизирующие вещества (к примеру, кофеин), поэтому эти напитки можно употреблять только до обеда, — напоминает Сергей Ярош. — Вечером их лучше заменять на каркаде, фруктовые или травяные чаи — к примеру, заваривать ромашку, иван-чай.

Совет № 2. Ничего жирного

— Чтобы вы быстрее восстановились, важно правильное питание: жирного, чипсов и прочей вредной пищи в вашем рационе быть не должно, — рекомендует Артем Стрельников. — Пощадите ваш и без того истощенный организм: наполните рацион овощами и зеленью. И следуйте принципу умеренности — не переедайте.

Совет № 3. Не заставляйте себя спать

— Как бы парадоксально это ни звучало, но это действительно так. Если вы по своей природе сова, то не надо требовать от себя ложиться рано. Потому что если вы будете ложиться с мыслями: «Я сейчас точно не усну», — то вы и не уснете, — рассуждает Сергей Ярош.

Чем же себя занять, если на часах полночь, а у вас сна ни в одном глазу? Уж точно не просмотром сериалов.

— Часто нам мешает заснуть «мыслительная жвачка» — когда мы продолжаем о чем-то постоянно думать. И лишние раздражители не нужны. Лучше займитесь уборкой дома — вытрите пыль, помойте посуду. Это поможет переключиться, расслабиться, — считает Ксения Богатых.

Совет № 4. Погуляйте перед сном

— Усиленные тренировки перед сном не нужны, а вот спокойная прогулка на свежем воздухе поможет расслабиться. Либо можете использовать различные техники релаксации — их очень много, — продолжает Сергей Ярош.

Совет № 5. Не досыпайте в выходные

Многие перегружают свой и без того истощенный организм работой, и на сон остается совсем немного времени. Тогда мы думаем: «Ну ничего, в выходные отосплюсь».

— Это неправильно. Чтобы не было бессонницы, надо соблюдать один и тот же режим в течение всей недели. Максимум — в выходные встать на два часа позже. Это поможет вашему организму сформировать правильный режим сна и отдыха, — добавляет Сергей Ярош.

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