Полицейские помогли новосибирцу, у которого случился приступ во время несанкционированного митинга, но он не торопится благодарить

Полицейские спасли парня. Фото: «Инцидент. Новосибирск».
Во время несанкционированного митинга 23 января 2021 года в Новосибирске произошло ЧП: у одного из участников акции случился приступ эпилепсии. Инцидент попал на видео, которое разошлось по соцсетям.
В кадре видно, что молодой человек упал на площадке возле оперного театра. Вокруг него галдят протестующие, а один из омоновцев пытается парню помочь, переворачивает его на бок, держит во время судорог, чтобы он не разбил себе голову.
- Старший лейтенант вместе с коллегами оказал первую помощь и отвел парня в машину «Скорой помощи» к медикам МСЧ ГУ МВД России по Новосибирской области. После осмотра молодой человек покинул «Скорую помощь», — официально прокомментировали произошедшее в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По идее парень должен сказать силовикам спасибо. А он наоборот обвинил в случившемся своих же спасителей: мол упал, потому что получил дубинкой по голове во время разгоны толпы (кстати, на видео этого момента нет). Грозит привлечь полицейских за это.
- Пока информации о том, что поступила какая-то жалоба на действия наших сотрудников, нет, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.
Добавим, подобный случай произошел в Красноярске: там у одного из участников несанкционированного митинга случился также эпилептический приступ. Когда парень упал на землю с судорогами, его спасли двое полицейских - Денис Башилов и Дмитрий Бричиков. Они вызвали скорую помощь по рации и оказали первую помощь.
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