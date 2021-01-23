Несанкционированный митинг 23 января 2021 года в Новосибирске: фото, видео

Несанкционированный митинг прошел на площади Ленина.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Несанкционированный митинг 23 января 2021 года в Новосибирске еще за сутки до своего начала вызвал массу вопросов у правоохранителей.
Акция в центре Новосибирска была незаконной.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Мэр Анатолий Локоть за день до акции официально заявил, что проводить ее запрещено вот по какой причине:
Власти предупредили, что митинг не был согласован.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
— Никаких заявок в мэрию не поступало, — пояснил глава города.
Подростки даже толком и не понимали, в чем суть акции.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Ровно такое же заявление сделала и прокуратура Новосибирской области.
Нарушители порядка были задержаны.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
А за призыв к участию в митинге задержали нарушителя — депутата Совета депутатов города Новосибирска и главу новосибирского штаба Навального Сергея Бойко. Его арестовали на 28 суток.
Никаких серьезных столкновений полиция не допустила.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В день митинга следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами» после того, как в соцсетях появились сообщения о готовящихся погромах и поджогах.
Участники акции собрались в центре Новосибирска в обед.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
На самом митинге все прошло без ЧП. По предварительной информации из городской администрации, в нем участвовали 2,5 тысяч человек, в том числе очень много подростков-школьников и студентов.
В митинге участвовали дети.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Многие дети восприняли акцию, как вторую Монстрацию - пришли в костюмах и в гриме.
Дети рисовали на щеках помадой.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В целях безопасности силовики частично перекрыли входы в станцию метро «Площадь Ленина»: приехавшие пассажиры могли выйти на площадь, а вот внутрь прохожих не пускали.
Были на митинге и родители вместе с детьми.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Шествие закончилось митингом у оперного театра. Там уже находился ОМОН, силовики контролировали участников несанкционированной акции, чтобы не допустить беспорядков.
За порядком на площади следила полиция.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Серьезных столкновений на митинге не произошло. Но не обошлось без задержаний тех, кто выкрикивал оскорбительные лозунги и провоцировал толпу.
Митинг проходил в центре города.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Полицейские, кстати, во время незаконной акции оказали помощь. 23-летнему парню стало плохо, его вовремя заметили и отвели к врачам в машину «Скорой помощи».
Полиция помогла одному из участников акции.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Напомним, генеральная прокуратура России предупреждала, что проведение митингов 23 января является несанкционированным и участие в них карается по закону.
Праздничная площадка стала местом проведения митинга.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Участвовали в митинге и пожилые люди.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Многие дети восприняли акцию, как вторую Монстрацию.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Подростки старались выделиться.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
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