Несанкционированный митинг 23 января 2021 года в Новосибирске: фото, видео

Несанкционированный митинг прошел на площади Ленина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Несанкционированный митинг 23 января 2021 года в Новосибирске еще за сутки до своего начала вызвал массу вопросов у правоохранителей.

Акция в центре Новосибирска была незаконной. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мэр Анатолий Локоть за день до акции официально заявил, что проводить ее запрещено вот по какой причине:

Власти предупредили, что митинг не был согласован. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Никаких заявок в мэрию не поступало, — пояснил глава города.

Подростки даже толком и не понимали, в чем суть акции. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ровно такое же заявление сделала и прокуратура Новосибирской области.

Нарушители порядка были задержаны. Фото: Алена МАРТЫНОВА

А за призыв к участию в митинге задержали нарушителя — депутата Совета депутатов города Новосибирска и главу новосибирского штаба Навального Сергея Бойко. Его арестовали на 28 суток.

Никаких серьезных столкновений полиция не допустила. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В день митинга следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами» после того, как в соцсетях появились сообщения о готовящихся погромах и поджогах.

Участники акции собрались в центре Новосибирска в обед. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На самом митинге все прошло без ЧП. По предварительной информации из городской администрации, в нем участвовали 2,5 тысяч человек, в том числе очень много подростков-школьников и студентов.

В митинге участвовали дети. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многие дети восприняли акцию, как вторую Монстрацию - пришли в костюмах и в гриме.

Дети рисовали на щеках помадой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В целях безопасности силовики частично перекрыли входы в станцию метро «Площадь Ленина»: приехавшие пассажиры могли выйти на площадь, а вот внутрь прохожих не пускали.

Были на митинге и родители вместе с детьми. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Шествие закончилось митингом у оперного театра. Там уже находился ОМОН, силовики контролировали участников несанкционированной акции, чтобы не допустить беспорядков.

За порядком на площади следила полиция. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Серьезных столкновений на митинге не произошло. Но не обошлось без задержаний тех, кто выкрикивал оскорбительные лозунги и провоцировал толпу.

Митинг проходил в центре города. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Полицейские, кстати, во время незаконной акции оказали помощь. 23-летнему парню стало плохо, его вовремя заметили и отвели к врачам в машину «Скорой помощи».

Полиция помогла одному из участников акции. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, генеральная прокуратура России предупреждала, что проведение митингов 23 января является несанкционированным и участие в них карается по закону.

Праздничная площадка стала местом проведения митинга. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Участвовали в митинге и пожилые люди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многие дети восприняли акцию, как вторую Монстрацию. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Подростки старались выделиться. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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