Самолет из Новосибирска аварийно сел в Нижневартовске с отказавшими датчиками шасси

В аэропорту Нижневартовска аварийно приземлился самолет из Новосибирска. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вечером в пятницу, 22 января, в аэропорту Нижневартовска аварийно приземлился самолет из Новосибирска, летевший в Новый Уренгой. У воздушного судна отказали датчики системы шасси.

— На борту находились 4 члена экипажа и 51 пассажир — детей в салоне не было. Посадка произошла в штатном режиме. Во время случившегося никто не пострадал. Представители авиакомпании «Сибирь» обеспечивают пассажирам всем необходимым - за этим следит сургутская транспортная прокуратура. Ситуация находится на контроле надзирающего транспортного прокурора, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию, чтобы разобраться в причинах данного инцидента. Напомним, ранее мы писали о том, как 21 января самолет из Нового Уренгоя в Новосибирск задержали из-за сильного мороза. Тогда температура в городе достигала -42 градусов. В тот день всего были задержаны вылеты шести регулярных рейсов.

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