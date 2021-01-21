Рейс из Нового Уренгоя в Новосибирск задержали из-за сильного снегопада

Самолет из Нового Уренгоя в Новосибирск задерживается из-за сильного мороза. Фото: Виктория МИНАЕВА

Самолет из Нового Уренгоя в Новосибирск задерживается из-за сильного мороза. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Сейчас температура воздуха в городе составляет -42 градуса.

— В связи с сильным морозом в аэропорту Новый Уренгой задерживаются вылеты шести регулярных рейсов авиакомпаний «Ямал», «Аэрофлот», «Сибирь». Из города Новый Уренгой в города Краснодар, Тюмень, Омск, Москва, Новосибирск, Уфа, — сообщает Уральская транспортная прокуратура. — Общее количество пассажиров задержанных рейсов составляет 477 человек.

В транспортной прокуратуре также сообщили, что сейчас представители авиакомпаний оказывают все необходимые услуги. Ситуация находится на контроле у Новоуренгойского транспортного прокурора.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как рейс из Нового Уренгоя в Новосибирск задержали почти на три часа из-за снегопада.

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