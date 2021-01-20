Пассажир рейса Южно-Сахалинск – Новосибирск умер в самолете перед взлетом

Самолет до Новосибирска задержали в аэропорту Южно-Сахалинска из-за мужчины, которому стало плохо. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 20 января, трагедия случилась на борту самолета Южно-Сахалинск — Новосибирск: перед вылетом умер пассажир этого рейса.

— Действительно, сегодня произошел в аэропорту такой инцидент. Перед вылетом одному из пассажиров стало плохо, его сняли с борта. Точная причина его недомогания пока неизвестна. К сожалению, мужчина скончался на месте произошедшего, — пояснили КП-Новосибирск в УТ МВД по Дальневосточному федеральному округу.

В Международном аэропорт Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова КП-Новосибирск подтвердили информацию о том, что вылет рейса авиакомпании «S7 Airlines» был задержан. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, по расписанию самолет должен был вылететь в Новосибирск в 9:45, но вылетел примерно на час позже. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Толмачево», туда рейс по расписанию должен был прибыть в 12:00, а прибыл в 13:14.

КП-Новосибирск также направила запрос в авиакомпанию, чтобы узнать подробности произошедшего.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что на борту самолета «Новосибирск - Санкт-Петербург» умерла пассажирка. Женщина была больна раком, во время перелета она потеряла сознание. Спасти сибирячку, увы, не удалось.

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