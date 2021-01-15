Рейс Новосибирск — Ростов-на-Дону аварийно приземлился в Волгограде днем 15 января, после того как ростовский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада. Сейчас аэропорт продолжают активно очищать с помощью спецтехники.— Ростовский международный аэропорт «Платов» временно закрыт из-за сильного снегопада. все службы аэропорта работают в усиленном режиме. На запасной аэродром в Волгоград ушел один рейс — из Новосибирска. На прибытие задерживаются три рейса — из Москвы и Гюмри. На вылет задерживаются 6 рейсов — в Санкт-Петербург, Калининград, Гюмри, Стамбул и Москву, — пояснили в пресс-службе аэропорта.Сейчас аварийные службы продолжают уборку снега на территории аэропорта. На взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона и рулежках работает 13 единиц уборочной техники. Согласно данным на онлайн-табло аэропорта, самолет из Новосибирска должен будет прибыть в Ростов-на-Дону в шесть часов вечера по местному времени.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru