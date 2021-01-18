В аэропорт «Толмачево» на 7 часов позже прибыл самолет рейса ЯМ 526 «Новосибирск-Мирный». По данным онлайн-табло, вылет должен был состояться 18 января в 02:50, но в итоге его перенесли на 10:17.В справочной службе аэропорта города Мирный пояснили, что произошло.— Рейс ЯМ 526 отправляется из Краснодара, далее идет посадка в Новосибирске и позже —в Мирном. Сегодня самолет поздно вылетел из Краснодара, — рассказали КП-Новосибирск в справочной аэропорта.В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре подтвердили информацию.— Задержка связана с поздним прибытием самолета. Во время ожидания вылета 111 пассажирам рейса предоставили еду и воду. Сейчас идет регистрация на посадку, — сообщила КП-Новосибирск помощник новосибирского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Евгения Жбирь.Напомним, 12 января в «Толмачево» на 9 часов задержали самолет «Новосибирск-Хабаровск».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамолет «Новосибирск-Хабаровск» экстренно отменили: 200 пассажиров ночевали в аэропортуКП-Новосибирск узнала, что произошло перед вылетом (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru