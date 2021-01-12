В аэропорту «Толмачево» пассажиры больше девяти часов прождали самолет, улетающий рейсом S7 5237 «Новосибирск-Хабаровск». По данным онлайн-табло, вылет должен был состояться в 22:50 11 января, но посадка началась в 07:47 12 января.В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре объяснили, из-за чего задержали рейс.— Во время предполетного осмотра самолета А-321 была выявлена техническая неисправность. Из-за этого рейс S7 5237 был отложен. Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку, также контролирует исполнение прав пассажиров рейса. Всего на рейс зарегистрирован 201 человек, в том числе 8 детей, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова.В справочной службе аэропорта Толмачево КП-Новосибирск сообщили, что посадка завершена, а вылет самолета перенесен на 08:25.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru