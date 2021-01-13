Оперштаб сообщил оследние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 января 2021 года: за минувшие сутки COVID-19 в регионе заболели еще 140 человек. Всего в Новосибирской области с начала пандемии заразились 29752 человека, а выздоровели — 26365 человек.УМЕРЛИ ЕЩЕ 9 ЧЕЛОВЕКЗа последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще девять человек. В оперштабе рассказали, что о них известно: это мужчины в возрасте 55 лет, 59 лет, 65 лет, 74 года, 74 года, 75 лет, 91 год и женщины в возрасте 67 лет, 70 лет. Всего с начала пандемии в регионе ковид унес жизни 1 073 человек.ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 5 ДЕТЕЙВ Новосибирской области за последние сутки коронавирусом заразились еще 5 детей. Всего в регионе ковид диагностировали у 1705 маленьких пациоентов. В настоящее время в больницах региона с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом находится 17 детей.КУРСАНТАМ И ПЕДАГОГАМ ВОЕННОГО УЧИЛИЩА ПОСТАВИЛИ ВАКЦИНУУчащимся и педагогам Новосибирского высшего военного командного училища поставили прививки от COVID-19. Пока что им ввели только первый компонент вакцины. В первую очередь прививку получили офицерский состав и курсанты старших курсов.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 140 человекКоличество пациентов в реанимации: 149 человекМасочный режим: продлен до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты. Нужно соблюдать дистанцию и противоэпидемиологические меры.Рестораны и бары: открыты до 00:00. Нужно соблюдать дистанцию и противоэпидемиологические меры.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамые первые — старшеклассники: вакцину от коронавируса поставили курсантам и педагогам новосибирского военного училищаПока им ввели только первый компонент прививки (подробнее).