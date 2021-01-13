В Новосибирске получила завершение резонансная история драки, которая произошла между кондуктором и пассажиркой Еленой в начале января этого года. Напомним, что женщины выясняли отношения прямо в салоне автобуса, а другие пассажиры снимали происходящее на мобильные телефоны. Запись попала в социальные сети и стала известна во всей стране. Многие люди после просмотра кадров с этими разборками поддержали пассажирку, которая, как выяснилось позже, оказалась не обычной скандалисткой, а защитницей своей дочери. Выяснилось, что эта кондуктор на днях в мороз высадила школьницу, потому что у той не было наличных. Разгневанная мать села в тот же автобус, чтобы выяснить отношения. Женщина также написала заявление перевозчику и в местную мэрию, и это дало результат — кондуктора уволили. О судьбе работника сегодня, 13 января, сообщили в мэрии города Новосибирска.— Инцидент с высадкой ребенка произошел 9 января 2021 года в автобусе маршрута № 8 Цветной проезд — Вокзал «Новосибирск-Главный». Было произведено служебное разбирательство, факт высадки ребенка подтвердился, — сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов. — Кондуктор автобуса уволена, с кондукторским и водительским составом предприятия проведен внеплановый инструктаж.По словам матери школьницы, кондуктор не выходила с ней на связь и не пыталась извиниться.— Я узнала о наказании для кондуктора от своей подруги. И я рада. Думаю, что у кондуктора это был не первый конфликт с детьми. Теперь я точно знаю, что ни один ребенок больше из-за нее не пострадает, — поделилась с КП-Новосибирск Елена, мама школьницы.Елена осталась довольна развитием событий. В суд на получение моральной компенсации она подавать не собирается. Женщина надеется, что ни в этом, ни в другом автобусе подобных конфликтов больше не повторится.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ«Она вышвырнула ребенка, как котенка»: пассажирка назвала причину своей драки с кондуктором в автобусе в НовосибирскеЖенщина уже написала обращение в мэрию и к перевозчику, она возмущена, что ее дочь-старшеклассницу выгнали из салона (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru