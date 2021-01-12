Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 января 2021 года таковы: за последние сутки в регионе COVID-19 заболели еще 136 человек. Всего в Новосибирской области, по данным оперштаба, с начала вспышки диагноз подтвердился у 29612 человек.УМЕРЛИ ЕЩЕ 9 ЧЕЛОВЕКЗа последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли 9 человек. Не смогли побороть болезнь мужчины в возрасте 61 год, 64 года, 71 год, 72 года, 86 лет и женщины в возрасте 54 года, 57 лет, 74 года, 88 лет. Всего в регионе с начала вспышки вирус унес жизни 1064 человек.ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ 7 ДЕТЕЙВ регионес начала вспышки коронавирусом заразились 1700 детей. Из них 7 — за последние сутки. 13 малентких пациентов сейчас госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.РАЗРЕШАТ ЛИ НА КРЕЩЕНИЕ КУПЕЛИ?Власти в этом году не запрещают работу крещенских купелей. Однако сибиряков все же просят воздержаться от самих купаний в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом КП-Новосибирск рассказал Сергей Нешумов, начальник департамента информационной политики администрации Губернатора НСО и областного правительства. Для тех, кто все же решится окунуться в купель, будут созданы нужные условия во избежание заражения коронавирусной инфекцией. На местах будут дежурить сотрудники МЧС, стоять палатки для обогрева. Для всех участников будет обеспечено соблюдение социальной дистанции.КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕКоличество заболевших за сутки: 138 человекКоличество пациентов в реанимации: 171 человекМасочный режим: продлен до весны 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.Гостиницы: открыты. Нужно соблюдать дистанцию и коронавирусные меры.Рестораны и бары: открыты до 00:00. Нужно соблюдать дистанцию и противоэпидемиологические меры.Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБудут ли работать купели на Крещение 2021 в Новосибирске: в правительстве сделали заявлениеРассказываем, будут ли работать купели на Крещение 2021 в Новосибирске (подробнее).