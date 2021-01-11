Новосибирцы не могли выйти из самолета в Красноярском аэропорту из-за замерзшей двери. Экипажу лайнера пришлось придумывать другой способ высадки пассажиров. Произошел инцидент в понедельник, 11 января. Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта, борт авиакомпании «S7 Airlines» из Новосибирска прибыл в Красноярск в семь вечера.— По прилете в Красноярск рейса S7 5307 из Новосибирска из-за низких температур замерзла первая дверь, через которую планировалась высадка пассажиров по телетрапу. Чтобы не задерживать пассажиров, было принято решение высадить их через заднюю дверь самолета по обычному трапу, — пояснили КП-Новосибирск в авиакомпании.Редакция КП-Новосибирск направила запросы в авикомпанию и аэропорт, чтобы выяснить подробности инцидента.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 8 января, самолет АТР-72 вернулся в аэропорт «Толмачево» сразу после взлета. Пилоты запросили аварийную посадку в связи с отказом правого двигателя.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамолет с отказавшим двигателем вернулся в «Толмачево» сразу после взлетаНа борту воздушного судна находилось 52 пассажира (подробнее).