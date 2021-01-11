Ольга Воложанина — известный артист Росгосцирка. Уже 17 лет женщина подбирает бродячих кошек и воспитывает из них звезд манежа, ее шоу идут на ура в Европе и в Японии. Дрессировщица поделилась секретами воспитания талантливых артистов из котят.ЛЮБОВЬ ПОД КУПОЛОМ ЦИРКАОльга на манеже с 14 лет: сначала была эквилибристкой в «параде велосипедов», потом начала делать трюки на канате — и под куполом цирка нашла свою любовь. Избранником Ольги стал молодой дрессировщик и канатоходец Михаил Воложанин. Артисты познакомились на гастролях в городе Владивостоке, в 18 лет сыграли свадьбу. Михаил уже тогда дрессировал обезьян и медведей, и Ольга решила поддержать мужа — создать собственный номер, но с другими животными. Артисты тогда работали в Казанском цирке, именно там Ольга и начала дрессировать кошек. Ее наставником стал Владимир Анисимов — второй по известности после Куклачева дрессировщик усатых в России.— Я с детства люблю кошек. Для начала я собрала восьмерых котят практически с улицы, но эти беспородные малыши оказались способнее породистых собратьев. А потом мы завели традицию брать по бездомному котенку из разных городов. Теперь у нас небольшое кошачье варьете — артисты из Иркутска, Новокузнецка, Хабаровска, Владивостока, Нижнего Новгорода, Твери, Сочи и так далее, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Воложанина. За 17 лет работы с кошками Ольга сменила около 40 городов, в «кастингах» поучаствовали больше 100 кошек.Хозяйка шоу отмечает: не все коты вырастают в цирковых артистов, хотя успевают освоить пару трюков. Большинство кошек боятся толпы, света и громкой музыки. Таких Ольга пристраивает в добрые руки, и питомцы продолжают делать трюки уже дома. Кстати, два сына Воложаниных, младшему всего 8 лет, продолжают дело родителей — тоже выходят на манеж с кошками.АРТИСТ С РАЗБИТОЙ МОРДОЙЗрители и заводчики иногда сами предлагают своих питомцев для шоу. Но коты-бродяги, как правило, лучше поддаются дрессировке, а некоторые благодаря внутреннему чутью сами находят Ольгу Воложанину.— Мой любимчик — кот Мартин, он нашел нас в Хабаровске буквально за день до отъезда. Сидел во дворе цирка с разбитой мордой и сломанной лапой, как будто ждал своего звездного часа. Обычно мы берем артистов «с младых когтей», желательно котятами, а в этот раз рискнули — и не прогадали. Мартин научился прыгать с шестиметровой высоты, освоил и другие трюки, — хвалит подопечного Ольга Воложанина.Сейчас в труппе артистки 15 кошек, с которыми она объездила полстраны, несколько раз выступала в Прибалтике, пару раз бывала в Японии. Одна из главных фишек дрессировщицы Воложаниной — ее кошки лапами крутят факелы с огнем, словно клубки шерсти.— Это один из самых сложных трюков, его отработка занимает полгода и больше. Сначала нужно убедить кошку ложиться на спину. Затем — давать ей в лапы палочки и убеждать крутить. Потом добавлять огонь — по чуть-чуть, ведь животные его боятся. А самый простой трюк — научить кошку ходить «змейкой» между стульев или ног, его можно освоить даже дома, — считает дрессировщица.КАК ВОСПИТАТЬ ЗВЕЗДУ ЦИРКАГлавный секрет дрессировки домашних питомцев — их нужно любить. Почти любое животное будет делать трюки, если захочет и увидит, что радует этим хозяина. Для начала достаточно дрессировать питомца 5 минут. Лучшее время — около 9 — 10 часов утра, когда кошки проснулись и достаточно активны. Отрабатывать надо по одному трюку за день — это может быть прыжок с высоты, змейка, хождение на задних лапах. Постепенно довести время тренировки до часа в день. И главное — хозяину стоит запастись терпением.— В качестве вкусняшки за исполненный трюк я использую куриную грудку — она почти не пачкает одежду и манеж. Главный совет хозяевам: не надо наказывать кошек, это бесполезно. Если кошка гадит мимо — посадите ее в вольер с лотком, она к нему привыкнет. Если кот дерет мебель — поставьте рядом когтеточку. Самое главное в процессе воспитания — любовь: питомца надо любить и гладить, — советует дрессировщица.В труппе Ольги только стерилизованные животные — плодить новых артистов дрессировщица не хочет. Бывшие бездомные коты теперь находятся на полном пансионе Росгосцирка, имеют в цирке отдельный номер с домиками, игрушками, когтеточками, лежанками. В цирковой комнате стоит большая поилка для всех и по миске для каждого — чтобы никто не покушался на чужой обед. Обычно четвероногие звезды цирка в 10 лет уходят на пенсию — их пристраивают в добрые руки преданных зрителей. Но бывают и исключения — например, уличный котенок Рикки из Иркутска возглавляет труппу Воложаниной уже 15 лет.— Каждый сам решает, сколько кошек содержать в квартире, исходя из жилплощади и здравого смысла. Но мы живем отдельно от животных, так как часто переезжаем и не каждая цирковая гостиница разрешает брать животных в номер, поэтому кошки живут в цирках. Я за стерилизацию: плодить цирковые династии кошек не вижу особого смысла. Достаточно взять котенка с улицы или из приюта в возрасте двух месяцев и за год сделать из него артиста. Большинство пород поддаются дрессировке, особенно сиамские, бенгальские кошки, — уверена дрессировщица Ольга Воложанина. — Ну и конечно, важен характер. Если кошка боится высоты — вы никогда не загоните ее под купол.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Брось ему курочку»: сибиряк дрессирует коршунов с балкона, восхищая соседей и американское ТВВидео с птицами набрало больше миллиона просмотров и тысячи комментариев в соцсети и даже попало на английское и американское телевидение (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03