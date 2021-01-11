Первый рабочий день после новогодних праздников начался в Новосибирске с ЧП: 11 января взрывной волной были разрушены два верхних этажа высотки на Cеверном проезде. Высотка была не жилая, а верхние этажи использовались для для производства и хранения кормов компании «Зернопродукт».- Около 12 часов дня раздался громкий хлопок, поднялась пыль, - рассказал КП-Новосибирск очевидец взрыва Константин. - К месту сразу подъехали машины скорой и МЧС.Спасателям, а на месте работали 24 сотрудника, предстояла самая тяжелая работа - разобрать завалы на самом верху.- Для этого понадобились специальные машины с высотой крана около 30 метров, - прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области.Из-под завалов спасатели вытащили 40-летнего рабочего компании «Зернопродукт». Пострадавшего с ожогами и переломами доставили в больницу.- Состояние мужчины средней степени тяжести, он в сознании, - пояснили КП-Новосибирск в Новосибирской областной клинической больнице.Но что произошло в полдень на верхних этажах высотки? В компании «Зернопродукт», к которой относится здание, держат оборону от СМИ:- Никаких комментариев мы не даем.Но «Комсомолке» стала известна возможная причина взрыва.- По предварительной версии, был нарушен технологический процесс во время производства корма, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Взорвалась машина по производству кормовых добавок.Сейчас в причинах произошедшего разбирается региональный Следственный комитет, но уголовное дело пока не возбуждено, идет доследственная проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВзрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года: прямая онлайн-трансляцияВсе самое важное - в нашем материале (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru