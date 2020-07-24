Символы и традиции Православия
Нательный крестик – знак взаимной любви к Богу
Зачем мы носим крестик и какой сакральный смысл он несет.Нательный крестик символизирует не только нашу любовь к Богу, но и любовь Бога к людям. Мы должны помнить о том, что Господь не пожалел своей жизни, и наша свобода куплена дорогой ценой. Иногда крестик носят только в качестве украшения, а есть и те, кто использует крест неблагочестиво. В использовании святых вещей должна быть скромность и мера, ведь иначе это можно назвать кощунством.
В юбке и с покрытой головой: внешний вид женщины в храме
Обязана ли женщина быть в платке в церкви.В юбке и с покрытой головой: внешний вид женщины в храме
Колокольный звон лечит тело и душу
Традиция колокольного звона: Как появилась традиция колокольного звона и что она означает сегодня.
Ошибки и греховные привычки – в чем разница?
Ошибки и греховные привычки.
Как церковь сохранит мир на земле
Как церковь сохранит мир на земле.Одна из заповедей гласит Чти отца и мать своего, и долголетен будешь на земле . Забота с старшему поколению продлевает жизнь не только им, но и нам. В преддверии 9 Мая мы во всей полноте можем выразить свою любовь к своим родным и близким. Помолиться за праведников наших бабушек и дедушек, которые отдавали силы ради Великой Победы. И это вернется к нам сторицей.
Как связаны понятия патриотизм и священная война
Как связаны понятия патриотизм и священная война.Слово Отечество пришло к нам из Евангелие. На протяжении всей истории мы хотим построить земное отечество по образцу Отечества небесного, где все свято. И у России есть своя святыня это наши понятия и нормы, которые заложены в 10 заповедях. В первую очередь, нас отличает любовь к ближнему, к своему Отечеству. Именно на этом и строится патриотизм русского народа.
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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»
ИСТОЧНИК KP.RU
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