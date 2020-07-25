«Уже мерещиться начало всякое: то коня увижу, то человека на дереве»: пенсионерка рассказала, как выживала в лесу пять дней

Необычная история спасения Раисы Кузьминичны Вязаницыной поражает своими деталями. Бабушка пять дней плутала по лесу. Была со спасателями на связи благодаря кнопочному телефону, но ее не могли найти. Все потому, что пенсионерка не стояла на месте и продолжала брести. Зачем она вообще пошла в лес, как пыталась спастись и когда уже отчаялась - в материале КП-Новосибирск.

КУДА ШЛА БАБА РАЯ

Раисе Кузьминичне 81 год, в прошлом она инженер Сибирского научно-исследовательского института авиации, а сейчас - обычная пенсионерка. Баба Рая ходила в походы всю жизнь, а последние 18 лет отдыхает от цивилизации в шалаше, который стоит в лесу между железнодорожными станциями Паровозный и Криница.

- Это такой восьмигранный чум, еще 18 лет назад его построили студенты архитектурного института, - рассказала КП-Новосибирск Раиса Кузьминична. - Я и мой друг Олег Прокопьевич за ним присматриваем. Часто ходим туда отдыхать, даже зимой. Там есть печка и все необходимое для жизни. Как обычно бывает? Еду из города в шалаш, по пути собираю лекарственные травы: душицу, кипрей, зверобой. Я их потом использую всю зиму, внуку и дочке завариваю, чтобы не болели, и сама пью. В этом году последний раз я ходила в наш чум зимой. Летом вот впервые собралась.

В пятницу, 17 июля, бабушка уложила необходимые вещи в рюкзак, взяла корзинку и выдвинулась по привычному маршруту. От электрички до «секретного убежища» рукой подать - всего 4 километра пешком по лесу.

ПОЧЕМУ ПЕНСИОНЕРКА ЗАПЛУТАЛА?

Раиса Кузьминична сначала шла привычными тропами. По пути встречала родные березки, кустик, который был ей знаком много лет, но вдруг стала замечать, что пейзаж резко изменился. Бабушка растерялась:

- Я помню, что по дороге к шалашу мне надо пройти три ручья, и вот я добралась до последнего, который впадает в речку Пустынку, и удивилась. Там все другое стало: вся местность перекорежена, перерыта. Срубленные деревья, на земле огромные колеи от больших машин. А я ростом-то небольшая совсем - чуть больше полутора метров. Мне было тяжело перелезать через эти глубокие канавы. Да еще огромные срубленные ветки мешали двигаться. Я пробиралась с большим трудом, но эти места рубок никак не кончались. Моих привычных ориентиров не было! Местность теперь мне казалась совсем незнакомой. Так я и заблудилась. Вспомнила, что где-то по дороге должен быть старый газопровод. Когда я зимой тут плутала, газовщики меня ориентировали на табличку с номером 20. Вот от этой таблички я уже могла вспомнить дорогу. Поэтому я пыталась найти газопровод и этот номер 20.

ЧТО БЫЛО В РЮКЗАКЕ?

Бабуля - опытный турист, поэтому с собой взяла воду, картофель в мундире, хлеб, сушеную курагу, спички, завернутые в целлофановый пакет, а также свечи. Эта нехитрая провизия спасала и кормила ее первые три дня. Спала Раиса Кузьминична мало.

Кроватью стала примятая трава, прикрытая легкой кофтой, а безопасную атмосферу создали свечи, прихваченные с собой из дома.

- Я не боюсь леса, люблю природу. А ночной лес - это совсем другая жизнь. Я зажгла свечи, расставила вокруг себя, собрала сухостой и развела костер. Поспать почти не получалось - я переживала, думала, надо еще чуть-чуть пройти и выберусь. Думала, надо найти газопровод - это мое спасение, - добавляет бабушка.

Бабуля пробивалась сквозь заросли крапивы и малины к своей цели. Но день заканчивался, и снова темнело.

- Когда я залезла на дерево, то увидела чужой, незнакомый пейзаж, - вздыхает баба Рая. - Подумала, что лучше еще отдохнуть под березкой и с рассветом попытаться выбраться. Но вторую ночь я почти не спала. Как только рассвело, умылась росой и вперед.

За эти два дня женщина сильно вымоталась: лицо, руки, ноги искусали мошки и комары, все чесалось до крови.

- Я поняла, что заблудилась окончательно, что надо возвращаться обратно к станции, что шалаш я уже не найду. Достала мобильный телефон и позвонила своему другу Олегу Прокопьевичу, потому что он эти места хорошо знает и мог мне подсказать, как лучше выйти, - говорит пенсионерка.

Поисковики, которые нашли бабушку в лесу. Фото: «Лиза Алерт» - Новосибирск».

«Я НА СВЯЗИ! НАЙДИТЕ МЕНЯ!»

Мобильный телефон у бабы Раи - самый простой, кнопочный раритет из нулевых, который может держать зарядку и неделю. Именно это и спасло ее. Все остальные дни бабушка была на связи уже со спасателями. Олег Прокопьевич убедил ее набрать 112.

- Все начали меня искать: звонили спасатели, поисковики, полицейские и даже какой-то местный житель, которого ребята нашли для консультации, - вспоминает Раиса Кузьминична. - Они мне звонили каждые 5 - 6 минут. А диспетчер разговаривал со мной всю следующую ночь. Говорили, что включили сирены и мне надо идти на звук, потом пускали по траве пал под контролем пожарных машин, чтобы я шла по направлению дыма. Но все это было где-то далеко от меня - я не видела пала, не слышала сирен и звука мотора спецтехники. Я шла и шла куда-то. Я уже не знала, сколько тут брожу и когда выберусь. Мне очень хотелось найти эту табличку с цифрой 20 на газопроводе. Потом еще случилась неприятность: потеряла рюкзак, когда спустился туман. Там были камуфляжные брюки, кофты и немного еды. Воды осталось совсем мало - я рвала малину и кидала в бутылочку, чтобы пить полезный настой, но он заканчивался, я пила по капле. Спички в кармане отсырели из-за тумана, пришлось просушивать их необычным способом - несла на голове.

Бабуля становилась все менее шустрой - шли четвертые сутки, а найти ее не могли. Она не сидела на месте, а двигалась, постоянно меняя направления - то в поле, то в лес.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ: ЛЕШИЙ НА ВЕТВЯХ И СПАСЕНИЕ ПАКЕТОМ

Бабушка за пять дней блужданий проголодалась, была истощена.

- Уже мерещиться начало всякое: то коня увижу, то человека на дереве. Сейчас понимаю, что это были галлюцинации. Иду и вижу, что на наклоненной березе сидит парень в коричневых таких штанах. Я кричу ему: «Спасите! Я заблудилась!» Приглядываюсь - а он без головы. А потом еще мне встретился красивый конь. В общем, я так вымоталась, что чудеса всякие видеть начала, - признается баба Рая.

Полицейские и спасатели чувствовали, что абонент баба Рая вот-вот может отключиться. Лес уже прочесывали волонтеры. И именно одному из них пришла в голову гениальная мысль. Парень предложил старушке привязать что-то яркое к дереву в качестве маячка. И сесть под это дерево.

- У меня был с собой желтый пакет. Я залезла на дерево, нацепила ручки на ветки, и он так красиво надулся, словно воздушный шар. Яркий такой! Его было видно. Меня попросили следить за ним, чтобы не сдуло ветром, - продолжает сибирячка.

Яркий желтый пакет в итоге заметил экипаж поисковиков на квадроцикле.

- Они меня увидели и как закричат: «Бабуля, это вы?! Не уходите! Мы вас нашли!», - описывает встречу Раиса Кузьминична. - А потом они начали обниматься, плясать около меня. Я тоже была рада.

Лесную выживальщицу на квадроцикле доставили в оперативный штаб, а потом в больницу. Врачи не нашли никаких повреждений и травм. Баб Рая была просто ужасно вымотана, искусана мошкарой и сильно хотела пить.

- У меня в организме даже слез не осталось, чтобы заплакать от счастья. Я была потрясена, сколько народу меня искало. И в тот момент мне стало стыдно. Я хочу выразить глубокую благодарность всем ребятам через «Комсомолку». Они такие молодцы, такие профессионалы. До этого случая я и не думала, что вокруг столько добрых людей, - благодарит спасателей пенсионерка.

СОВЕТЫ ОТ БАБЫ РАИ

Самое главное - вода и телефон

Раиса Кузьминична отмечает, что если бы у нее все это время не было связи со спасателями, то блуждала бы она по лесу еще неделю. Держите список вещей для похода в лес от нашей почетной выживальщицы. Она считает, что именно правильно собранный рюкзак сможет спасти вас в лесу.

- Мобильный телефон, который способен долго держать заряд аккумулятора

- Вода (чем больше, тем лучше)

- Спички в герметичной упаковке, чтобы не намокли под дождем

- Свечи (с ними можно разжечь костер даже на мокрой траве)

- Сухофрукты (они очень питательные)

- Сушки, которые хорошо утоляют голод

- Сменная и верхняя одежда, чтобы не замерзнуть ночью

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/791791" frameborder="0"></iframe> Волонтеры нашли пенсионерку, которая 5 дней блуждала в лесу под Новосибирском.

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