Стройотряд СГУПСа сделает Новосибирску вечный подарок

Мостовики СГУПСа на открытии третьего трудового семестра. Фото предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа.

В июле на площадке строительства многофункциональной ледовой арены состоялась торжественная линейка, посвященная открытию нового трудового семестра студенческих строительных отрядов Новосибирской области.

С приветственными словами выступили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и командир Новосибирского регионального отделения общества «Российские студенческие отряды» Леонид Кириенко. Командиры студенческих отрядов доложили о готовности к работе, отрядам были вручены путевки на трудовой семестр.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Фото предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа.

Студенческий стройотряд университета путей сообщения «Стальная колея» будет работать на строительстве станции метро «Спортивная» до 30 августа. Не случайно именно СГУПС будет участвовать в важнейшей стройке Новосибирска. По словам ректора СГУПСа Алексея Манакова, вуз всегда ответственно подходил к работе в третьем трудовом семестре и сегодня имеет богатую историю отличных результатов работы студенческих отрядов разных направлений.

Как отмечают в университете, названию «Стальная колея» уже больше полувека. Автор этого удачного имени неизвестен. Предположительно, оно родилось в 1960-х годах, когда на факультете «Мосты и тоннели» тогда еще Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта формировались первые стройотряды, которые работали на железнодорожной линии Асино - Белый Яр на севере Томской области.

Фото предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа.

- «Стальная колея» прошла лучшими дорогами СССР и России, если говорить именно о студенческих стройотрядах. Мосты и тоннели, насыпи и путепроводы, акведуки и рабочие поселки на железных дорогах Тюмень - Сургут, Байкало-Амурская магистраль… Нынешнее поколение студентов нашего вуза с того же славного факультета открывает новую страницу под старым названием «Стальная колея». Будущие мостовики и тоннельщики будут строить 14-ю станцию Новосибирского метрополитена - «Спортивную». Как известно, Новосибирский метрополитен - наш лучший и вечный подарок родному городу. Точнее и не скажешь, - отметил декан факультета «Мосты и тоннели» СГУПСа, ветеран «Стальной колеи» Сергей Бахтин.

По словам председателя профсоюзного комитета студентов Романа Чернавина, 25 инициативных ребят первого, второго и третьего курсов были отобраны в строительный отряд еще в декабре прошлого года. Главные критерии отбора: заряженность на работу, желание попасть на знаковую региональную стройку и пройти практику с первоклассными показателями.

- Сразу стоит сказать, что «Мосты и тоннели» - это единственный факультет в России. Студенты тогда еще НИИЖТа (прежнее название СГУПСа) принимали самое деятельное участие в строительстве метрополитена и метромоста через Обь. Новая станция метро «Спортивная» также будет на мосту. Конечно, упустить шанс во второй раз поучаствовать в символичной стройке мы не могли. Тем более вместе с уникальным опытом участие в стройотряде принесет студентам заметную пользу в учебе, - признался Роман Чернавин.

Фото предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа.

Он добавил, что процесс организации нового сезона «Стальной колеи» был непростым. Сначала шли долгие переговоры регионального штаба студотрядов с работодателями, ведущими деятельность на стройплощадках новой ледовой арены и станции метро. Затем был объявлен режим самоизоляции, студенты перешли на дистанционное обучение, иногородние разъехались по домам. Когда стало ясно, что стройотряду быть, ребята с радостью вернулись. Возникла проблема с проживанием в общежитии, так как двухнедельный карантин никто не отменял. Университет и профсоюз поддержали студентов морально и финансово. Тесты на коронавирус сданы благополучно. И вот, наконец, «Стальная колея» уверенно вышла в свой очередной строительный сезон.

Строительный проект реализуется Новосибирским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.