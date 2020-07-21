2020-07-21T16:12:36+03:00
Общество

Под Новосибирском бабушку, бродившую в лесу пять дней, нашли по пакету на дереве

Спасатели несколько суток бегали за пенсионеркой, которая потерялась и не хотела ждать помощи на месте, она постоянно куда-то брела
Алена ЛЮБИМОВА
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С бабушкой все в порядке. Фото: «Лиза Алерт» - Новосибирск».С бабушкой все в порядке. Фото: «Лиза Алерт» - Новосибирск».
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Поиски 81-летней Раисы Кузьминичны Вязаницыной закончились хеппи-эндом. Бабушку нашли живой на пятый день ее блужданий. Напомним, пенсионерка пропала 17 июля: в лесу Тогучинского района она собирала лечебную траву и заплутала. У бабули с собой был старенький телефон, по которому она и была на связи. Спасатели советовали пенсионерке стоять и ждать помощи, но Раиса Кузьминична не слушала: постоянно куда-то брела и сама пыталась их найти. «Не можем поймать и остановить бабушку», — жаловались поисковики на неугомонность куда-то идущей старушки.

Позже ее дочь рассказала «Комсомолке», что пенсионерка, скорее всего, искала шалаш, где она периодически отдыхает от цивилизации.

Оказалось, что не первый раз она теряется именно на пути к этому "убежищу". Так как все-таки нашли Раису Кузьминичну? Подробностями необычной поисковой операции поделились волонтеры «Лизы Алерт Новосибирск».

— Телефон ее периодически ловил сеть и работал до последнего. При последнем сеансе связи наш волонтер и сотрудник аварийно-спасательной службы договорились с пенсионеркой, что она повяжет яркий пакет на дерево и будет там стоять, — рассказала КП-Новосибирск руководитель «Лизы Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских. — К счастью, на этот раз она была у дерева и никуда уже не уходила, как в предыдущие дни. Думаю, у нее силы кончились. Наш волонтер с позывным «Лодырь» и спасатель АСС на квадроцикле объехали квадрат поисков и, действительно, первым делом заметили этот пакет, а затем и саму потерявшуюся. Увидев ребят, бабуля первым делом воскликнула: «Ой, здравствуйте! Сколько я теперь вам должна?».

Пенсионерка так и не добралась до шалаша, в котором собиралась провести выходные. Сейчас ее отвезли в больницу для проверки состояния здоровья, а оттуда она прямиком отправится домой в Новосибирск. Внешне 81-летняя Раиса Кузьминична Вязаницына пострадала только от укусов насекомых, она самостоятельно взобралась на квадроцикл спасателей и эвакуировалась из леса.

Раиса Кузминична была счастлива увидеть людей и очень удивилась, что столько дней ее искали совершенно бесплатно. Все задействованные в операции специалисты были рады ничуть не меньше старушки.

Удивительно, но все это время заблудившаяся не тратила напрасно. Она активно собирала лечебные травки.

— На квадроцикле и в оперативном штабе бабушка постоянно держала в руках свой рюкзак и пакет, полностью набитые травами. Никак не хотела с ними расставаться, — добавила Алеся Яблонских.

Волонтеры нашли пенсионерку, которая 5 дней блуждала в лесу под Новосибирском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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