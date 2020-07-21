«Мама потеряла спички и веру в спасение»: полицейские пытаются остановить бабушку, которая бродит по лесу пять дней

Жительница Новосибирска Раиса Кузьминична Вязаницына уже пятый день бродит среди берез в районе станции Паровозный в Тогучинском районе. Бабушка двое суток пыталась выбраться из леса сама, а потом позвонила с мобильного телефона знакомому. Она с ним в лесу отшельничает: живут в шалаше, отдыхают от цивилизации, собирают лекарственные травы. За ними бабуля и отправилась. И заплутала. Друг старушки поднял по тревоге все оперативные службы и волонтеров «Лиза Алерт». Следим за поисками бабушки и разбираем главные ошибки, которые допускает Раиса Кузьминична. Надеемся, ее все-таки найдут живой.

БАБУШКА-ВЫЖИВАЛЬЩИК

Раиса Кузьминична еще в пятницу уехала из Новосибирска за город на электричке. Шалаш ее находится в лесу, между станциями Паровозный и Криница.

- Она говорила, что никак не может найти дорогу, при этом постоянно движется по лесу, не останавливается. Связь периодически теряется. У нее простой кнопочный телефон, - рассказала волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» - Новосибирск» Елизавета Лиманская. - «Лес на связи» - специалист, который может сориентировать заплутавшего в лесу по основным маячкам и солнцу без выезда на место, - попытался ее вывести. Бабушка называла какие-то контрольные точки, туда выезжали спасатели, но уговорить пенсионерку стоять на месте не получилось.

В МВД пояснили, что на данный момент устойчивой связи с Раисой Кузьминичной нет: сеть периодически пропадает. На поиски ориентирован личный состав Горновского отделения полиции. Родственники бабушки переживают за нее. С другой стороны, вспоминают, что бабуля теряется не в первый раз. Раиса Кузьминична пропадала на пути в шалаш даже зимой. В сильную пургу она смогла переночевать в лесу, сама развела костер, а наутро благополучно выбралась.

- В этот раз она не может выйти сама, мы очень волнуемся. Сейчас я с семьей нахожусь далеко, на Алтае, и не могу ничем помочь. Знаю, что в шалаш мама ходит всегда с запасами еды, спичками и в подходящей для таких походов одежде. Но это старый человек. Мало ли что может с ней случиться! - поделилась с КП-Новосибирск дочь потерявшейся женщины Елена Рождественская.

ДОГОНИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

У старушки, по словам спасателей, много шансов выжить в сложившейся ситуации. Во-первых, бабушка взяла с собой в лес мобильный телефон из начала нулевых - он может держать заряд батареи неделю и позволять оставаться на связи долгое время. Во-вторых, Раиса Кузьминична прихватила из дома запасы продуктов, спички и теплые вещи. И первые дни с питанием не было проблем.

Единственный и очень важный момент, который усложняет поиски, - это то, что пожилой человек не стоит на месте. По телефону женщина дает полицейским ориентиры, а когда те добираются до указанного места, то старушка испаряется, как призрак. Убедить бабулю остановиться и не играть в прятки не могут ни волонтеры, ни спасатели, ни полицейские.

- Ближе к вечеру пенсионерка, возможно, устроит привал, разведет костер - найти ее будет легче, - делится опытом начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. - Есть еще хороший способ дать поисковикам знать о себе: издавать звуки. Использовать можно подручные материалы - например, стучать палкой по дереву. Если есть пустая консервная банка, то положить внутрь камень, привязать к веревке и тащить за собой. Больше таких банок - громче звон.

«Я УСТАЛА, ДЕНЬГИ НА ПОХОРОНЫ В МОЕЙ КВАРТИРЕ»

Дочь пенсионерки с трудом смогла дозвониться до матери и узнать, как у нее дела. Раиса Кузьминична уже впадает в отчаяние и теряет надежду на благополучный исход этой истории. В последнем разговоре бабушка призналась, что потеряла сумки с запасами еды, воды, спичками и одеждой.

- Она сказала, что вышла на какую-то поляну. Сил у нее больше нет, очень устала. Даже воды нет. Не может объяснить спасателям, где находится. Начала мне рассказывать, где спрятала деньги на похороны и как ее хоронить. Найдите ее, пожалуйста! - со слезами просит Елена Рождественская.

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