«Животные пережили тепловой удар»: российский цирк застрял в Казахстане из-за коронавируса

Цирковая труппа из Новосибирска из-за коронавируса уже пять месяцев не может выехать из Казахстана. Пять медведей и 16 собак вместе с двумя дрессировщиками находятся в Павлодарской области. Теперь их дом — зернохранилище. Одному дрессировщику пришлось даже сменить профессию — он пошел работать в деревню разнорабочим, чтобы свести концы с концами. Власти обещают дать русским артистам зеленый коридор на границе, осталось только найти фуру, которая согласится вывезти животных вместе с хозяевами домой.

Звери живут в клетках и иногда выходят погулять. Фото: Мария ГЕРАСИМОВА

ЗАСТРЯЛИ В КАРАГАНДЕ

Осенью 2019 года Михаил и Мария Герасимовы в составе одного из цирков отправились на гастроли в Казахстан. Первым в списке городов была Алма-Ата, далее должны были отправиться в Караганду.

— В Алма-Ате мы пробыли до середины января. Оттуда и поехали в следующий город. Первое представление должно было состояться 14 марта. Из-за коронавируса все выступления отменили, документ об отмене массовых мероприятий вышел прямо накануне, — рассказала КП-Новосибирск дрессировщица Мария.Артисты цирка оказались в жестких условиях. Им нельзя было отходить от их места проживания дальше, чем на 500 метров. И то только до магазина и обратно. В Караганде они просидели до середины мая.

— Мы поехали домой, но по дороге у животных случился тепловой удар — транспорт был плохо оборудован. Нам пришлось остановиться в селе Успенка Павлодарской области. Местные жители пригнали вагончик, а животных разместили в бывшем зернохранилище, — говорит сибирячка.

Местные жители выделили дрессировщикам вагончик. Фото: Мария ГЕРАСИМОВА

«МЕСТНЫЕ ПРИНОСИЛИ НАМ ЯБЛОКИ И СОБАЧИЙ КОРМ»

Вместе с дрессировщиками заложниками ситуации оказались пять медведей, 14 собак и четыре кошки. Сергею пришлось устроиться разнорабочим и помогать местным жителям по хозяйству, чтобы были деньги. Например, помогал ремонтировать элеватор.

— Хорошо, что животные привыкли к переездам и у них нет стресса или депрессии из-за этого. Проблема одна была: деньги заканчивались, кормить их было не на что. Местные жители постоянно приносили нам яблоки, огурцы, помидоры, собачий корм, — продолжает Мария.

Еще одна из причин, по которой дрессировщики не могли попасть домой: им негде жить. По словам Марии, с той базы, где они раньше обитали в Новосибирске, их выгнали. Пришлось дистанционно искать новое место.

Уже пять месяцев чета Герасимовых вместе с питомцами выживает в диких условиях. Медведи и собаки сидят в клетках, иногда житвотных выводят погулять в степь. Дрессировщики переживают, что скоро у них закончится временная регистрация, и их депортируют из Казахстана. При таком раскладе животные останутся в чужой стране одни.

Клетки стоят в зернохранилище. Фото: Мария ГЕРАСИМОВА

— Мы не можем их бросить на произвол судьбы. Сейчас мы оформляем для зверей международный сертификат на выезд. Нам уже в который раз обещают выделить машину и отправить домой. Власти говорят, что дадут зеленый коридор на границе, — добавляет дрессировщица Мария. — К тому же 25 июля заканчивается сертификат на прививку от бешенства, зверям нужно новую ставить… Надеемся, что огласка в СМИ нам как-то поможет.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала про новосибирский цирк шапито «Звездный», который застрял в Чите. Дрессировщики, чтобы прокормить животных, в том числе звезду манежа — тигра, устроились грузчиками и таксистами. У власти они просить помощи не собираются.

— Я не привык сидеть без дела, вот и вертимся сами. Руки, ноги, голова на плечах есть — разве мы денег не достанем? Достанем! Остальные ребята со мной соглашаются, — поделился с КП-Новосибирск артист цирка Максим Барахов.

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