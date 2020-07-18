«Лапку оторвали дикие звери»: в Новосибирске охотничьему чихуахуа сделали протез

10-летнему чихуахуа Салли из Санкт-Петербурга помогли новосибирские врачи. Они поставили ему протез вместо оторванной задней лапки. Песик, несмотря на маленький вес 3 килограмма, помогает хозяину на охоте. После несчастного случая владелец питомца обратился к врачам из Новосибирска. Почему так далеко? Оказалось, что Салли нужна уникальная операция. Подробнее об операции рассказал ветеринар клиники «БЭСТ» Сергей Горшков.

— Насколько я помню, хозяин вместе с питомцем выехали на охоту в январе. Пес куда-то побежал, на него напали дикие звери и в драке откусили часть задней лапы. Местные доктора обработали и ампутировали лапку в пределах здоровых тканей. А после этого доктор посоветовал хозяину обратиться в нашу клинику. В Петербурге сделали томографию, мы же дистанционно изготовили и напечатали на 3D-принтере внутренний и внешний импланты. Когда все было готово, собачку пригласили на операцию в Новосибирск. Операцию провели за 1 — 2 дня, а через 10 дней, в феврале, хозяин с собакой уже улетели обратно в Санкт-Петербург, — рассказал КП-Новосибирск ветеринар Сергей Горшков.

Чтобы сделать операцию, пришлось пролететь несколько тысяч километров в Новосибирск. Фото: Стоп-кадр

Врач установил протезы для Салли по особой методике, которую разработал и запатентовал вместе с коллегой Натальей Улановой в 2015 году. А заодно рассказал, почему хозяину пришлось везти питомца так далеко.

— Методология называется чрезкожное остеоинтегрируемое протезирование. Его делают после перенесенной ампутации — протез вживляют в кость животного. Такую операцию в России делают только в Новосибирске. А за пределами России, насколько мне известно, только в Англии. Это очень облегчает жизнь собакам и кошкам, которые лишились ног. Иначе с возрастом может произойти искривление позвоночника, особенно у больших собак. За 5 лет мы провели более 30 таких операций, — объяснил Сергей Горшков.

Протез сделали по особой технологии, вживив его прямо в кость. Фото: Стоп-кадр

После операции нужно ждать три недели, пока протез приживется, чтобы не было осложнений.

— Сейчас у Салли все идет как по маслу. В июне я связывался с хозяином: тот рассказал, что пес снова радостно бегает, и все у него замечательно. За ним, конечно, около полугода еще надо присматривать, — говорит врач.

Кстати, чихуахуа — не единственное животное, которому помог доктор. Протез на лапу Сергей Горшков помог установить новосибирскому коту по кличке Кокос. Этот кот потерял лапу, попав под трамвай, а свой протез за полгода даже успел износить — пришлось менять на новый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/791264" frameborder="0"></iframe> Протезирование тазовой конечности у собаки после ампутации.

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