2020-07-13T04:52:54+03:00
Дом. Семья

«К нам домой ходят, как в зоопарк»: папа с дочкой завели в квартире семью карликовых ежей

А недавно у колючих питомцев родились четверо детенышей — сибиряки продают их в соцсетях за 3800 рублей
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Ежата появились на свет еще в апреле и успели подрасти. Фото: предоставлено героем публикации.Ежата появились на свет еще в апреле и успели подрасти. Фото: предоставлено героем публикации.
Изменить размер текста:

Жители Новосибирска разместили в соцсетях необычное объявление: они решили продать карликовых ежей — за одного зверька просят 3800 рублей. Откуда у них в доме взялись ежи и почему их теперь решили продать, КП-Новосибирск узнала у хозяев животных.

Объявление от имени своей маленькой дочери Насти на сайте разместил ее папа. Он воспитывает девочку один, старается ее баловать, покупает всех животных, которых она только пожелает. Так в их двухкомнатной квартире оказались два ужа, кошка, попугай и хомяк.

— Настя захотела ежиков, вот купили ей на день рождения в конце марта. Это африканские карликовые ежи, они умещаются на ладошке. Дочка в животных просто души не чает. Мы взяли по объявлению в интернете двух, самочку и самца. А они внезапно стали плодиться, — рассказал КП-Новосибирск отец девочки Андрей.

Детенышей было пятеро, правда, один малыш родился мертвым. Фото: предоставлено героем публикации

Детенышей было пятеро, правда, один малыш родился мертвым. Фото: предоставлено героем публикации

По словам мужчины, содержать дома ежей гораздо легче, чем все думают: в месяц на них тратят не больше двух тысяч рублей. Колючих питомцев держат в просторных клетках с опилками, но только не от хвойных деревьев — они для ежиков токсичны.

— Кормить их можно обычным сухим кошачьим кормом. Я работаю в мясном цеху и с работы постоянно приношу свежую говядину, они любят. Мы ее варим, измельчаем в пюре. Ежики в клетке сидят, ночью они не топают, как обычные. Но пару раз в неделю дочка выпускает их погулять, они ходят по полу, играют с кошкой. К дочке друзья приходят, как в контактный зоопарк. Расстелют простынь на полу, возьмут ежей и тоже с ними играются. Самое главное — не спускать с них глаз, чтобы они никуда не сбежали и не закатились, — рассказывает Андрей.

За колючими малышами ухаживать просто: кушают они обычный кошачий корм. Фото: предоставлено героем публикации

За колючими малышами ухаживать просто: кушают они обычный кошачий корм. Фото: предоставлено героем публикации

Беременность у карликовых ежей длится чуть больше месяца. Неудивительно, что потомство появилось так быстро — в конце апреля. Трех ежат уже продали — последнего отдали буквально на днях.

— На сайте написано, что продаем за 3800 рублей, но первого на самом деле отдали за 2,5 тысячи, а остальных двух — вообще за 100 рублей, — говорит сибиряк. — Четвертого ежонка, девочку, Настя уговорила оставить. Так и живут: папа в одной клетке, мама с дочкой — в другой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он сначала маленький был, не больше полуметра»: сибиряки продают крокодила

Цена опасной рептилии — 250 тысяч рублей. Но насколько законна будет эта сделка? Мы спросили юристов [фото] (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие короткошерстные породы кошек
За 10 тысячу лет, прошедших с момента, когда первая дикая кошка решила поселиться в доме человека, любители этих грациозных и самодостаточных животных активно поработали над их внешним видом и характером. Мы решили рассказать о лучших породах короткошерст
Новости 24
«Это не нож, а целый тесак»: стали известны подробности драки в магазине, где сибиряк ранил двоих
В Новосибирске из горящего дома вывели 6 детей
Погода в Новосибирске на 13 июля 2020 года: не забудьте зонтики
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Мачеха, скорее всего, сожгла документы, я не прощу ее!»: сибирячка ищет бросившую ее биологическую мать
«Малыш совсем один»: семья капуцинов стала многодетной на самоизоляции в Новосибирском зоопарке
Многодетная мать вернула малышей после скандала с выплатами в Новосибирске
«Полицейский разворот»: сотрудники ДПС устроили эффектную погоню за лихачом в Новосибирске
«Соблюдает масочный режим»: новосибирец с головой акулы проехался в метро
«Родились на карантине»: сибирячка сняла кошачий бэби-бум в Новосибирском зоопарке
«Как кувалдой били»: новосибирец ощутил землетрясение в собственном доме
«Это русская рулетка»: микологи предупредили новосибирцев о популярных грибах, которые ядовиты
В Новосибирской области сбывается прогноз математиков об увеличении смертности от коронавируса
Новый антирекорд: в Новосибирской области коронавирусом заболел 121 человек за сутки
«На капот ложились»: полицейские задержали пьяного автохулигана под Новосибирском
Водитель погиб в ДТП с «КамАЗом» дорожных служб на пути в Новосибирск
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 12 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Погода в Новосибирске на 12 июля 2020 года: жарко и свежо
«Убрал руки! Я больной человек» - водитель автобуса не сдержался, споря с пенсионеркой без маски
Будут ли открыты рейсы в Таиланд и Европу из Новосибирска 2020: аэропорт уведомил Росавиацию о готовности к полетам
Прокуратура назвала причины таинственной гибели группы Дятлова
10 шагов к достойной жизни: КПРФ выдвигает обновленный состав кандидатов на выборы
В лесу – 150 человек, квадроциклы, собаки, квадрокоптеры: стало известно, как в Новосибирске ищут безвестно пропавшего мальчика
Долгожительница умерла в Новосибирской области от коронавируса
Рекорд недели: в Новосибирской области зафиксирован скачок выздоровлений от коронавируса