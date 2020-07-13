«К нам домой ходят, как в зоопарк»: папа с дочкой завели в квартире семью карликовых ежей

Жители Новосибирска разместили в соцсетях необычное объявление: они решили продать карликовых ежей — за одного зверька просят 3800 рублей. Откуда у них в доме взялись ежи и почему их теперь решили продать, КП-Новосибирск узнала у хозяев животных.

Объявление от имени своей маленькой дочери Насти на сайте разместил ее папа. Он воспитывает девочку один, старается ее баловать, покупает всех животных, которых она только пожелает. Так в их двухкомнатной квартире оказались два ужа, кошка, попугай и хомяк.

— Настя захотела ежиков, вот купили ей на день рождения в конце марта. Это африканские карликовые ежи, они умещаются на ладошке. Дочка в животных просто души не чает. Мы взяли по объявлению в интернете двух, самочку и самца. А они внезапно стали плодиться, — рассказал КП-Новосибирск отец девочки Андрей.

Детенышей было пятеро, правда, один малыш родился мертвым. Фото: предоставлено героем публикации

По словам мужчины, содержать дома ежей гораздо легче, чем все думают: в месяц на них тратят не больше двух тысяч рублей. Колючих питомцев держат в просторных клетках с опилками, но только не от хвойных деревьев — они для ежиков токсичны.

— Кормить их можно обычным сухим кошачьим кормом. Я работаю в мясном цеху и с работы постоянно приношу свежую говядину, они любят. Мы ее варим, измельчаем в пюре. Ежики в клетке сидят, ночью они не топают, как обычные. Но пару раз в неделю дочка выпускает их погулять, они ходят по полу, играют с кошкой. К дочке друзья приходят, как в контактный зоопарк. Расстелют простынь на полу, возьмут ежей и тоже с ними играются. Самое главное — не спускать с них глаз, чтобы они никуда не сбежали и не закатились, — рассказывает Андрей.

За колючими малышами ухаживать просто: кушают они обычный кошачий корм. Фото: предоставлено героем публикации

Беременность у карликовых ежей длится чуть больше месяца. Неудивительно, что потомство появилось так быстро — в конце апреля. Трех ежат уже продали — последнего отдали буквально на днях.

— На сайте написано, что продаем за 3800 рублей, но первого на самом деле отдали за 2,5 тысячи, а остальных двух — вообще за 100 рублей, — говорит сибиряк. — Четвертого ежонка, девочку, Настя уговорила оставить. Так и живут: папа в одной клетке, мама с дочкой — в другой.

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