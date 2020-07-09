«Он сначала маленький был, не больше полуметра»: сибиряки продают крокодила

Любители рептилий купили самца каймана 8 лет назад. Назвали его по классике — Геной. Тогда он был маленьким и хорошеньким. Сейчас домашний питомец вымахал, и хозяева всерьез побаиваются его, вот и решили отдать в добрые руки, но за деньги. Зачем приобретали и что нужно, чтобы купить зеленого друга, — в материале КП-Новосибирск.

— Продается самец каймана, возраст 8 лет, длина — 110 сантиметров. Внешний вид четкий, — гласит объявление о продаже крокодила на окраине Новосибирска. Разместил его от имени жены любитель рептилий — он разводит экзотических рыб на продажу. В «Инстаграме» заводчика есть королевские питоны, гекконы-бананоеды, хамелеоны и прочие «драконы». Так постепенно дело дошло и до крокодила.

Рептилию назвали Геной, зубастик наводит страх на людей. Фото: Предоставлено героями материала

— Муж с другом купили крокодила в зоомагазине 8 лет назад, он тогда был маленький, не больше полуметра. Крокодил жил у друга — построили ему аквариум, кормили рыбой, курицей. За эти годы Гена вырос в два раза, и теперь ему тесно, — рассказала КП-Новосибирск автор объявления Зоя.

Древняя рептилия ест редко - раз в неделю кусок мяса или пару рыбин. Фото: Предоставлено героями материала

Девушка говорит, что в принципе крокодил для них не такая уж экзотика. Глава семьи давно и со всей любовью занимается разведением уникальных рыб, покупает прочую редкую живность. В доме есть и обычные животные — две собаки и две кошки. У друга, где живет Гена, тоже есть дома собака. Но теперь все решили, что Геннадий лишний.

Чистить зубы ему не надо - достаточно просто насыпать кальция на мясо. Фото: Предоставлено героями материала

— Наш ребенок с рождения общается с рептилиями. Сначала мы купили игуану, но ящерица оказалась агрессивная — пришлось продавать, ведь может напугать малыша. Крокодила мы взять не можем. Этот хищник по характеру непрост — сегодня может палец откусить, а завтра уже руку. А у нас ребенок! Гена, конечно не ходит по квартире, не гуляет на поводке, но все равно есть риски — даже если он в аквариуме, под замком, — объяснила КП-Новосибирск Зоя.

Новый закон запрещает содержать крокодилов вне зоопарков. Фото: Предоставлено героями материала

Крокодила продают за 250 тысяч рублей, но хозяин Гены — Костя готов снизить цену «для хорошего человека». Продадут рептилию только знающему заводчику, который сможет соблюдать все правила разведения и не будет выгуливать каймана на поводке, шокируя людей в парках, — не так давно подобная история наделала шуму в Москве. Вот только электронный сервис «Авито» против — объявление уже заблокировали как якобы незаконное.

— Не знаю, как насчет новых законов и правил, но я крокодила покупал 8 лет назад в зоомагазине «Багира». Кто у меня его заберет — не представляю. И вообще просто так не отдам — чехол из него сделаю, если будут напирать, — уверяет Костя.

Кайман растет на 15 сантиметров в год, сейчас он больше метра. Фото: Предоставлено героями материала

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Перепродавать крокодила незаконно»

Новосибирские юристы уверены: домашние крокодилы сейчас вне закона. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ включает утвержденный список домашних животных, в котором древних рептилий нет. Но если крокодил был приобретен до 1 января 2020 года, то он может оставаться в семье, которая его покупала. А вот перепродавать его уже нельзя.

— С 1 января дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи с нарушением требований, установленных законом, подлежат конфискации. Соответственно, если хозяин перепродаст рептилию, то ее следует конфисковать. Данные животные относятся к категории опасных для человека и должны содержаться в специальных условиях. Допускается содержать крокодилов в зоопарках и частных зоопарках, имеющих лицензию к соответствующим требованиям, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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