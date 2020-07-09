Бикини с видом на Бугринский мост: первые фото с официально открывшихся пляжей в Новосибирске

В Новосибирске, наконец-то, официально открыли пляжи: правда, пока только два — «Бугринская роща» и «У моря Обского». Корреспондент КП-Новосибирск прогулялся по песчаной косе под Бугринским мостом. Смотрите самые яркие фотографии пляжного июля – в подборке КП-Новосибирск.

В будние дни на пляже много студентов и школьников — законные каникулы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пляж и песчаная коса возле Бугринского моста пестрят сотнями людей в купальниках и плавках. Здесь многолюдно даже в будний день.

К середине июля многие девушки уже могут похвастаться бронзовым загаром.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многие девушки пришли на пляж просто загорать. Больше всего стремятся окунуться в реке, конечно же, дети — с разбега влетают в воду, визжа от брызг.

Спасатели заняли верхнюю точку на косе, откуда открывается обзор на «разрешенный» и дикий пляжи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Спасательный пост выставили на песчаной косе, поближе к дикому пляжу. В этом сезоне здесь уже приходилось спасать из воды детей.

Красный купальник — всегда в тренде.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как рассказал пресс-секретарь новосибирского МЧС Павел Винаков, безопаснее всего купаться на уже обследованной территории — между пляжем и песчаной косой.

На фоне Бугринского моста получаются эффектные фотографии.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Пляж обследован, дно чистое, песок хороший, вода соответствует санитарным нормам, — пояснил он. — А на диком пляже, с внешней стороны косы, надо быть особенно внимательными — может и сильным течением унести. Поэтому следите за детьми.

В будние дни социальную дистанцию 1,5 метра еще удается держать.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, по новым правилам, за купание в неположенном месте могут оштрафовать на сумму от 500 до 2000 рублей. Были ли подобные прецеденты во время рейдов, пока неизвестно. Но мы предупредили.

Развлечения у парней в стиле фильма «Белое солнце пустыни».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сейчас пляжи «Бугринская роща» и «У моря Обского» считаются самыми безопасными в Новосибирске.

Лямки – главный враг загара.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— А самые опасные для купания водоемы: котлованы Горский и Юго-Западный — резкие перепады дна, бьют подземные источники, ноги судорогой сведет, и вы с места не сдвинетесь; реки Иня, Бердь, Обь. На Ине нет ни одного пляжа, дно непроверенное — там уже немало случаев трагедий на воде, — предупредил Винаков.

На выходные обещают жару.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Зато Обское водохранилище более пригодно для купания — там нет течения и подземных источников, к тому же оборудованы официальные пляжи.

Спортивных и подтянутых мужчин на пляже немного, скажем так.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многие новосибирцы с нетерпением ждут выходных, чтобы отдохнуть, лежа на песочке, и напитаться витамином D. Только бы погода не подвела!

Когда закрыты рестораны, можно сводить девушку и на пляж.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин успокоил, что на выходных точно будет тепло. Правда, в пятницу и субботу возможен дождь.

Пляж — отличное место, где можно во всей красе показать свои татуировки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— По области могут быть ливни с градом и ветер. В пятницу и субботу температура будет примерно 22-28 градусов, — рассказал Ренад Ягудин. — 12 июля снова вернется жаркая погода. Арктических вторжений, которые могут прервать наше летнее настроение, пока не ожидаем.

Девушки смотрят на мимо пролетающий самолет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ох, чувствуем, в выходные на «законных» пляжах будет не протолкнуться. Главное — следите за детьми и не забывайте о социальной дистанции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/789534" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске официально открыли пляж «Бугринская роща».Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подглядываем, как новосибирцы самоизолировались на пляже

Как сибиряки отдыхают на Обском море — в нашем фоторепортаже (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: Пошла жара!

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru