2020-07-04T18:42:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 5 июля 2020 года: детям окажут психиатрическую помощь

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 июля 2020 года
Александра Сударь
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От коронавируса умерли еще три пациента инфекционного госпиталя.От коронавируса умерли еще три пациента инфекционного госпиталя.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 июля 2020 года: с начала эпидемии заболели 6 393 человека, в том числе 380 детей, выздоровели 4 024 пациента. К сожалению, еще три человека скончались. Число умерших от коронавируса за время эпидемии составило 108 человек.

За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 111 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 5 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 5 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ЛЮДИ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ

В Новосибирской области сохраняется перевес в числе излечившихся от коронавируса, судя по статистике последних трех дней. По данным оперативного штаба, за сутки из больниц Новосибирска выписали 172 человека. Их анализы показали отрицательный результат к инфекции. Общее число излечившихся составило 4 024 пациента, это больше половины от всех случаев заболевания в регионе.

Однако в инфекционных больницах Новосибирска находятся взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него 2 307 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка, в том числе с подтвержденным коронавирусом.

Согласно оперативным данным, под медицинским наблюдением находятся 1 224 жителя Новосибирской области. Еще 26 308 сняты с наблюдения

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Пенсионеры становятся жертвами коронавируса в Новосибирской области почти каждый день. По данным оперштаба, за прошедшие сутки скончались три человека: двое мужчин, их возраст 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет.

Всего в регионе от COVID-19 умерли 109 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ — 22 пациента.

ШКОЛЬНИКАМ ПОМОГУТ

Классных руководителей в школах попросили рассказать родителям о том, что они и их дети могут воспользоваться помощью психолога.

Оказывается, дети и родители устали. Они разучились, организовать и проводить досуг дома не умеют. Дети бегут гулять, стремятся уйти из-под контроля родителей, их манит вода и природа, а соблюдать меры безопасности забывают. Поэтому было принято решение оповестить родителей о возможных консультациях.

Помощь можно получить по адресу: улица Романова, 23а в будни с 9.00 до 17.00 часов, — говорится в сообщении.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Новосибирские больницы начали получать новое оборудование для борьбы с коронавирусом

Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, мониторы витальных функций, инфузоматы закуплены для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Только кислородных концентраторов больница получила 96 штук, они нужны пациентам с пневмониями, у которых сатурация падает.

Всего Новосибирской области выделили на борьбу с коронавирусом 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета и более 100 миллионов из резервного фонда Правительства Новосибирской области. Эти деньги предназначены для покупки медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и проведения кислорода в больницы, перепрофилированные в инфекционные госпитали.

Следующая поставка оборудования ожидается на следующей неделе.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 111 человек

Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года

Музеи: закрыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи

Пляжи: официально закрыты.

Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов.

Рестораны: закрыты, летние веранды закрыты, но идет речь о возможном открытии на следующей недели.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, но купить можно только электронные билеты. Кстати, он подорожал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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