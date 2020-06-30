Рестораторы Новосибирской области поддержали инициативу партии «Новые люди»

Такая реакция стала ответом на решение властей пролонгировать действие ограничительных мер в Новосибирской области до 1 августа. По мнению представителей этой сферы бизнеса, продление режима самоизоляции может нанести такой удар по ресторанной отрасли, от которого она может не оправиться.

Напомним, в конце прошлой недели региональные власти решили продлить ряд ограничений, связанных с коронавирусом, с 30 июня до 1 августа и оставить в силе режим повышенной готовности по причине труднопрогнозируемого развития ситуации с распространением заболевания. Таким образом, долгожданное возобновление работы объектов, где предполагается массовое присутствие значительного числа посетителей (торговые и развлекательные центры, кинотеатры, заведения общественного питания, фитнес-центры и т. д.) в ближайшее время не предвидится.

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию жителей региона. С одной стороны, ежедневно выявляются новые случаи заболевания COVID-19, с другой - никакие самоограничения не мешают, к примеру, сотням горожан отдыхать на пляжах.

- Между тем если, по словам властей, ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе предсказать трудно, то последствия продления режима самоизоляции для ресторанной отрасли очевидны: многие заведения может ждать закрытие, - считают рестораторы.

В этой связи общественная организация «Федерация рестораторов и отельеров Сибири» направила в адрес главы региона письмо, в котором попросила предоставить возможность открыть хотя бы летние веранды заведений. Рестораторы отмечают, что отсутствие «дорожной карты возобновления работы отрасли наносит предприятиям больший ущерб, чем непосредственно закрытие». Как подчеркивается в письме, сотрудники ресторанов «находятся на грани выживания, в том числе из-за неотмененных ипотек».

- Ситуация действительно непростая, - говорит директор бара 113, директор самого большого общественного пространства в России BlaBlaBar Андрей Васин. - Отрасль находится в кризисе, для преодоления которого нужно как можно скорее дать людям возможность начать работать. Иначе сфера общественного питания в Новосибирской области до 1 августа просто не дотянет.

- Я полностью поддерживаю и обращение рестораторов, и предложение партии «Новые люди», которое публиковали СМИ еще пару недель назад, - говорит директор по развитию крупнейшей сети банкетных залов в Новосибирске кафе «Любава» Алексей Хозяйкин. – Режим ограничений нужно отменять. Что касается самой инфекции, то люди самостоятельно способны позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Опыт других стран и регионов РФ, говорит о том, что информирование людей об опасности вируса и необходимых мерах личной гигиены достаточно для того, чтобы они самостоятельно исполняли эти предписания.

Напомним, что еще в середине июня региональное отделение политической партии «Новые люди» обратилось в правительство Новосибирской области с письмом, в котором предложило отменить режим самоизоляции в регионе и дать сотням тысяч новосибирцев возможность прокормить свои семьи.