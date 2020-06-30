Заказы с огоньком: Елизавета II тратит тысячи долларов на свечи из русской глубинки

Если бы еще недавно кто-то сказал Алле Павленко, что заказы на ее работы будут приходить из Англии и из других стран мира, она сочла бы это фантастикой. Но сейчас фантастика стала самой что ни на есть реальностью для бывшей заведующей кормоцеха и садовника. Каждый год международная служба доставки переправляет из маленького сибирского села Бурмистрово, в котором населения-то всего 1,5 тысячи человек, посылку в Букингемский дворец. Что же необычного в коробке, которая так нужна королеве Елизавете II? Свечи! Но не простые, а ручной работы.

КАК ВЫ СВЕЧИ НАЗОВЕТЕ…

Мастерице Алле Павленко — 53 года. Он говорит, что начинала с очень земных (в буквальном смысле слова) профессий.

— Я ведь агроном по специальности. После института пришла в уткосовхоз, работала заведующей кормоцеха. Потом совхоз развалился, и с 2005 года я стала работать садовником, — рассказывает КП-Новосибирск хозяйка парафиновой мастерской Алла.

Как дело до свечек дошло? Алла всегда увлекалась творчеством: шила, вязала, занималась резьбой по дереву, делала куколок и даже скульптуры из камыша. Женщина она одинокая, есть только дочка, которая сейчас живет отдельно, но с мамой очень дружит. Пять лет назад дочка открыла в интернете свой маленький бизнес — продавала мыло ручной работы. Но покупатели частенько спрашивали у нее: «А свечек у вас в продаже нет?». Памятуя о том, что именно свечной заводик был пределом мечтаний одного из персонажей романа «12 стульев», дочка подбила маму сменить квалификацию.

Алла Михайловна занимается изготовлением свечей с 2015 года. Фото: личный архив героя.

— Спустя два месяца после разговора с дочкой на мое имя пришла посылка. Я открыла коробку, а там — воскоплав, фитили, красители, парафин… Дочка позвонила и сказала: «Посылку я для тебя заказала. Я в тебя верю, мама. Давай, плавь и жги!», — вспоминает Алла Михайловна.

Так сибирячка начала лепить свечи из парафина, а дочь помогала раскручиваться в социальных сетях. Название для мастерской выбрали сразу с претензией — «Королевские свечи».

ВЕСТОЧКА ИЗ ДВОРЦА

В 2017 году Алла с дочкой решили, что наименованию нужно соответствовать.

— В тот год как раз у английской королевы Елизаветы II был юбилей — 90 лет. Я решила сделать ей подарок и отправить свечи, сделанные специально для нее. Долго изучала, какие наряды она носит, какие цветы любит. Узнала, что специально для королевы был выведен специальный сорт роз нежно-розового цвета, он так и называется — Елизавета, — объясняет сибирячка. — Когда бутон распускается, он принимает форму чашечки. Такие же розочки, только белого цвета, я сделала из парафина и прикрепила их к свечам. А адрес Дворца нашла в интернете.

Свечи для королевы украшены ее любимыми цветами - розами. Фото: личный архив героя.

Долго ждать ответа не пришлось — Елизавета II оценила подарок от сибирской мастерицы и прислала ответ написанный рукой ее фрейлены:

— Миссис Павленко! Королева хочет, чтобы я поблагодарила вас за письмо, в котором вы прислали две великолепные свечи, которые вы вырезали для Ее Величества по случаю ее дня рождения. Королева была очень тронута тем, что вы сделали ей подарок, и я очень благодарна вам за то, что вы вспомнили о Ее Величестве в эту дату.

Вот уж радости было в этот момент в доме Аллы! Сначала с дочкой подумали — конечно, розыгрыш, но сверили все печати и марки — да нет, из самой Англии письмо! Теперь это настоящая семейная реликвия в доме Павленко — висит на самом видном месте. Но на этом неожиданные послания из Англии не закончились…

Благодарность от королевы. Фото: личный архив героя

КОРОЛЕВА БАНКУЕТ

Так уж понравились королеве свечи из русской деревни с загадочным названием Burmistrovo, что королева начала ежегодно баловать себя парафиновыми украшениями.

— Теперь раз в год мне приходят заказы из Букингемского дворца. Обычно заказывают свечи высотой от 16 до 25 сантиметров в количестве 100 штук. Их цена зависит от высоты свечи — от 42 до 59 долларов за штуку (в среднем 3,5 тысячи рублей), без учета доставки, — призналась КП-Новосибирск Алла Михайловна.

В среднем королева платит за партию свечек из Бурмистрово около 5000 долларов, это 350 тысяч рублей! Для поселка в Новосибирской области — огромные деньги!

Свечи заказывают в подарок ко Дню Матери или на день рождение. Фото: личный архив героя.

Вот так невинный комплимент Елизавете стал нехилым доходом для сельской садовницы. Секаторы и грабли благодаря таким заказчикам теперь лежат без дела.

Хотя справедливости ради отметим, не так уж легок и прост труд мастерицы. Оборудование для изготовления свечей — формы, маленькая печка, бусины, фитиля, красители — влетает в копеечку. Полностью заказанное оборудование окупилось за несколько лет. И на прибыль маленькое семейное дело вышло только в 2018 году. При этом на расходные материалы приходится тратиться по-прежнему. Есть свечи подороже, есть подешевле — все зависит от их размера и украшений. Например, на свечку 8 сантиметров может уйти от 400 рублей, а на самую большую — 25 сантиметров — расходники обойдутся в сумму до 1600 рублей. Продаются свечи по цене от 1200 рублей за пару, наценка на готовые изделия составляет в среднем 50%. Причем заказы приходят не только из России, но и из других стран.

РАБОТАЕТ СУТКАМИ

Дочка маму в бизнесе не бросает, ведет бухгалтерию, оплачивает налоги, занимается раскруткой в интернете, находит новых заказчиков. А Алла в это время плавит, формует, украшает и выдумывает новые образцы.

— Если работать, например, по 16-18 часов в сутки, то можно сделать и 30 свечей, но не всегда я трачу на свечи столько времени. Все зависит от количества заказов — могу всего пару часов поработать, но если время предрождественское, то и 20 часов в сутки отдаю работе, — признается Алла.

Свеча для фанатов Гарри Поттера. Фото: личный архив героя.

Но за качество мастерица отвечает в любом случае, и не важно, кто заказчик — королева Британии или соседка Любаня.

— Для меня Елизавета II — обыкновенный человек, вот как вы. Но за свой труд я отвечаю головой! А за жизнью королевской семьи я особо не слежу, только если по телевизору что-то про них мелькнет — посмотрю, конечно. Особенно раньше — мне нравилась леди Диана, к ней, да, испытывала нежные чувства. А сейчас, что Меган, что Кейт — за этими «принцессами» уже как-то неинтересно наблюдать, — признается Алла.

Сама сибирячка о королевской жизни не мечтает. Привыкла трудиться — жить за чужой счет не по ней. А сидеть до поздна за работой, выдумывать каждый день новые формы, украшения — вот это для нее и призвание, и истинное жизненное удовольствие. Лучше любой королевской награды!

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