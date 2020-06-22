2020-06-24T09:39:35+03:00
Общество

Свечки для королевы: как сибирская колхозница разбогатела на заказах для Букингемского дворца — секрет в розочках

Ежегодно сельская мастерица отправляет около 100 сувениров из парафина, чтобы Елизавета II могла порадовать себя
Анна ПАШАГИНА
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Больше трех лет королева Елизавета II заказывает свечи у новосибирской мастерицы. Фото: instagram.com/REUTERSБольше трех лет королева Елизавета II заказывает свечи у новосибирской мастерицы. Фото: instagram.com/REUTERS
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Сибирячка Алла Павленко изготавливает свечи специально для Букингемского дворца. Уже три года изделия радуют королеву Елизавету II. Сибирячка признается, что установить дружеские связи удалось совершенно случайно — просто решила сделать монаршей особе подарок на юбилей. Королева обратила внимание на сибирские гостинцы и решила, что именно эти свечи будут украшать ее дворец постоянно. Сколько платит за ручную работу королева и в какие еще страны отправляются сибирские сувениры, читайте в материале КП-Новосибирск.

В Искитимском районе находится небольшой поселок Бурмистрово. Число жителей еле дотягивает до 1,5 тысячи человек. Но благодаря 53-летней Алле Павленко и ее мастерской резных свечей о скромном поселке узнали многие жители нашей планеты.

Женщина уже пять лет изготавливает свечи своими руками. Фото: instagram.com

Женщина уже пять лет изготавливает свечи своими руками. Фото: instagram.com

— По образованию я агроном. Работала в 1990-х годах в уткосовхозе, была заведующей кормоцехом. Потом совхоз развалился, и в 2005 году я устроилась частным садовником — ухаживала за цветами, приглядывала за огородом, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка парафиновой мастерской Алла Павленко.

История со свечами началась в 2015 году. Дочка Аллы Михайловны предложила ей попробовать себя в творческом направлении.

Свечи заказывают из разных уголков планеты. Фото: instagram.com

Свечи заказывают из разных уголков планеты. Фото: instagram.com

— Спустя два месяца после разговора на мое имя пришла посылка. Я ее забрала, открыла коробку, а там воскоплав, фитили, красители, парафин… Дочка позвонила и сказала: «Я в тебя верю. Давай делай!», — вспоминает Алла Михайловна.

Сибирячка начала учиться лепить свечи из парафина, дочь помогала раскручиваться в социальных сетях. Название для мастерской выбрали с претензией — «Королевские свечи». В 2017 году решили, что наименованию нужно соответствовать.

На свечах изображены любимые цветы королевы. Фото: личный архив героя.

На свечах изображены любимые цветы королевы. Фото: личный архив героя.

— В 2017 году у английской королевы Елизаветы II был юбилей — 90 лет. Я решила сделать ей подарок и отправить свечи, сделанные специально для нее. Долго изучала, какие наряды она носит, какие цветы любит. Узнала, что специально для королевы был выведен специальный сорт роз нежно-розового цвета, — объясняет сибирячка. — Он так и называется — Елизавета. Когда бутон распускается, он принимает форму чашечки. Такие же розочки, только белого цвета, я сделала из парафина и прикрепила их к свечам. Адрес нашла в интернете.

Долго ждать ответа не пришлось — Елизавета II оценила подарок от сибирской мастерицы и отправила ей благодарственное письмо и свою фотографию. Теперь эта реликвия украшает стену в мастерской Аллы Михайловны.

Елизавета II в ответ на подарок прислала благодарность. Фото: личный архив героя

Елизавета II в ответ на подарок прислала благодарность. Фото: личный архив героя

Сначала сибирячка отправила королеве свечи в подарок, а в результате получила постоянную клиентку в лице Елизаветы II.

— Теперь раз в год мне приходят заказы из Букингемского дворца. Обычно заказывают свечи высотой от 16 до 25 сантиметров в количестве 100 штук. Их цена зависит от высоты свечи — от 42 до 59 долларов за штуку (в среднем 3,5 тысячи рублей), без учета доставки, — призналась КП-Новосибирск Алла Михайловна.

А как вам морская тематика?. Фото: instagram.com

А как вам морская тематика?. Фото: instagram.com

Считать чужие деньги — нарушение светского этикета, но мы все же рискнули. В среднем королева платит за партию свечек из Бурмистрово 5000 долларов, или около 350 тысяч рублей! Для поселка — огромные деньги!

Набор для любителей розовых ирисов. Фото: instagram.com

Набор для любителей розовых ирисов. Фото: instagram.com

Вот так невинный комплимент для королевы стал нехилым доходом для сельской садовницы. Секаторы и грабли благодаря таким заказчикам теперь лежат без дела. Производство свечей оказалось прибыльным занятием. Заказывает их не только королева — есть клиенты в Америке, Новой Зеландии, Франции, Италии, Германии. Находят мастерскую через социальные сети и делают заказы на Рождество, свадьбы, дни рождения.

Свадебные свечи для американской пары. Фото: личный архив героя.

Свадебные свечи для американской пары. Фото: личный архив героя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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