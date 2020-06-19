Врачам и медсестрам - низкий поклон!

Этот рабочий день в Сузунской ЦРБ начался с торжественного события. С Днем медицинского работника сузунских медиков поздравили председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутат Евгений Покровский, глава Сузунского района Лилия Некрасова. 18 врачей и медицинских сестер районной больницы получили в этот день почетные грамоты и благодарности от Законодательного собрания региона, губернатора Новосибирской области, областного министерства здравоохранения, районной администрации и Совета депутатов.

Торжества в актовом зале больницы затем продолжились во дворе новостройки по адресу: улица Ленина, 63, куда сузунцы пришли поздравить новоселов. Пять квартир в новом доме выделили медикам, еще три - педагогам.

- Хочу поздравить и тех, кто строил этот замечательный дом, и, конечно же, сегодняшних новоселов, - сказал, вручая ключи, председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. - Особенно радует душу, что среди новоселов - семьи медицинских работников. Те люди, которые сегодня на острие, на передовой, которые помогают нам преодолеть эпидемию. Надеюсь, мы сможем построить в Сузуне еще несколько домов для работников бюджетной сферы - для медиков, педагогов. Мы просто обязаны создавать для них комфортные условия. Люди должны жить и работать, зная, что им есть куда прийти, что их дети под присмотром - тогда и настроение, и отдача совсем другие. Такие объекты должны появляться в каждом районе нашей области. В прошлом году на программу строительства служебного жилья было выделено 140 миллионов рублей. Будем добиваться, чтобы выделяли больше. Программа хорошая, рабочая, и она должна набирать обороты. Порядка 500 миллионов хотелось бы иметь на эту программу, чтобы молодые специалисты - педагоги, медики, приезжая в район, были уверены в том, что устроятся с жильем, что у них будут нормальные условия и перспектива.

Спикер Заксобрания пожелал новоселам благополучия и счастья в новом доме и, конечно, пополнения молодым семьям:

- Надо будет детскую площадку здесь сделать!

Депутат Евгений Покровский, строитель по профессии, заметил, что дом построен в срок и с качеством «выше среднего»:

- Сузун сегодня - это большая стройка. Появились новые спортивные объекты, строятся новые дома - еще один 45-квартирный дом. Поселок облагораживается, работают программы по благоустройству территории: приведены в порядок дворы, газоны, появились детские площадки. Строится новый корпус Центральной районной больницы. Думаю, если с каждым годом у нас будет все больше таких объектов, то и молодых семей, талантливой молодежи будет все больше.

Операционно-реанимационный корпус Сузунской ЦРБ - главный строительный объект района, на возведение которого из бюджетов всех уровней выделено более миллиарда рублей. Окончание строительства запланировано к январю 2022 года. Первый этап - строительство самого операционно-реанимационного блока, который будет оснащен самым современным оборудованием. Второй этап - реконструкция здания существующей больницы с капитальным ремонтом и заменой инженерных сетей. Сегодня стройка на этапе котлована, но есть все основания полагать, что сроки строительства будут ускорены.

- Генподрядчик - АО «Бердский строительный трест», по словам его руководителя Александра Алексеевича Воронина, готов сдать операционно-анестезиологический корпус вместе с оборудованием уже в следующем году, - сообщил спикер регионального парламента Андрей Шимкив. - Будем вести переговоры с министром здравоохранения области, чтобы в первом квартале финансирование было увеличено. Соответственно, к Новому году полностью сдадим корпус.