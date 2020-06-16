«Хотел так завести друзей»: старшеклассник, сжегший школу дотла, оказался сыном учительницы

В деревне Покровка, что в Купинском районе Новосибирской области, теперь нет школы. На ее месте - пепелище, а 11 учителей сидят без работы. Виновника пожара уже нашли, на днях начнется суд. Поджигателем оказался 17-летний ученик, сын преподавательницы математики Егор*. Почему паренек спалил здание и что его сейчас ждет - в материале КП-Новосибирск.

МАЛЬЧИК СО СЛОЖНОЙ СУДЬБОЙ И ХАРАКТЕРОМ

Учительница Ирина Леонидовна не скрывает, что ее сын - непростой мальчик, со своими проблемами, к тому же приемный. В семью педагога Егор попал шесть лет назад.

- Ему было 11 лет, когда мы взяли его к себе. Мы к тому времени уже воспитали приемного ребенка, в опеке нас хорошо знали, поэтому предложили забрать Егора, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Леонидовна. - Егор был тогда в больнице - простыл. Мы приехали к нему с фруктами. Спросили: «Хочешь в семью?» Он молчаливый был - слова не вытянешь, такой замкнутый, но тогда ответил: «Хочу».

Так мальчишка попал в Покровку. Учеба давалась ему неплохо, но бывало, что хватал и трояки. А потом - переходный возраст, связался с плохой компанией. И пошло-поехало.

- Просили не общаться с теми мальчиками, но это же подросток, упертый! Вот и попал он вместе с ними в плохую историю: залез в чужой дом, хоть и брошенный. Сына поставили на учет в полицию, - вздыхает Ирина Леонидовна. - Но мы и не думали от Егора отказываться: со всем разбирались вместе. Дети разные бывают. Искали подход…

Пока родители старались найти с сыном общий язык, просили подтянуть учебу, тот вынашивал план. И реализовал его на новогодних каникулах.

ПОДЖЕГ КАРТУ РОССИИ: КАБИНЕТ ГЕОГРАФИИ ВЫБРАЛ НЕ СЛУЧАЙНО

Сам Егор о том, что произошло 8 января 2020 года, говорить не хочет. На вопрос: «Почему поджег школу?» - отвечает сквозь зубы.

- Не хотел там учиться, - заявил Егор в интервью КП-Новосибирск, когда мама позвала его к телефону. Не все же ей за сына ответ держать.

Близкие говорят: конфликтов с одноклассниками у Егора не было. Но почему же он тогда взялся за спички? Из-за лени? Не хотел ходить на уроки?

- В классе у них всего три человека, - говорит Ирина Леонидовна. - Я думаю, ему просто общения не хватало. А в соседней - Стеклянской - школе классы куда больше, друзей можно завести…

К слову, паренек пришел к школе вместе с другом, вот только тот поджигать ничего не стал. А Егор залез в помещение через окно учительской, отключил видеонаблюдение и пошел в кабинет географии.

- Именно в этом кабинете искрила батарея. Видимо, Егор надеялся, что на эти искры пожар и спишут, - объясняют взрослые выбор кабинета.

Мальчишка спичками поджег карту России, а сам ушел из школы. Вот только Егора заметили сельчане, так что скрыться незамеченным ему не удалось.

2,3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ УЩЕРБА КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ?

Огонь от вспыхнувшего кабинета географии перекинулся на всю школу.

- Я доехал до здания за несколько минут, но крыша уже рухнула. Все выгорело дотла, школа-то старая, частично деревянная, - поделился с КП-Новосибирск директор Сергей Тимонов. - Ущерб составил 2,3 миллиона рублей. Без работы остались 11 учителей.

В числе этих педагогов и мама Егора: она преподавала математику именно в этой школе. Паренек пока извинился только перед ней.

- Он не подумал, что все так обернется, - по-матерински защищает его Ирина Леонидовна. - Меня приглашали работать в школу в соседнее село, но туда добираться 15 километров… Можно ездить на автобусе с учениками, но в дождь или бурю из Покровки не выехать. Придется пропускать по два - три дня, и кто меня будет на работе держать с такими прогулами?.. Поэтому я, как и коллеги, пока без работы. Только один педагог на работу вышел - ездит теперь за 50 километров от деревни! Перед коллегами за сына, конечно, неудобно…

Хотя те понимают, что мама Егора ни в чем не виновата. С подростком в школе, кстати, тоже пытались поговорить.

- Я попросил рассказать Егора, что все-таки случилось, зачем он это сделал. А он смотрит как зверек и говорит: «Не хотел в вашей школе учиться». Вот и весь ответ, - добавляет Сергей Тимонов.

Прокуратура уже передала дело о поджоге в Купинский районный суд. Парня обвиняют по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества». Приемные родители возместили маленькую часть ущерба - 5 тысяч рублей. Когда парню исполнится 18 лет, то долг будет выплачивать он сам.

* Имя подростка изменено в соответствии с законодательством.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«16 лет есть? Значит, будут судить как взрослого»

- Подростка будут судить уже как взрослого человека, потому что возраст наступления уголовной ответственности начинается с 16 лет, по этой статье - с 14. За нарушение части 2 этой статьи наказание - принудительные работы либо лишение свободы на 5 лет. Скорее всего, он сначала отправится в колонию для несовершеннолетних, а потом - для совершеннолетних, - прокомментировала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/785269" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском сын учительницы сжег до тла родную школу.

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