2020-06-11T16:31:34+03:00
Экономика

Андрей ШИМКИВ: Бюджет - это прежде всего расходы

В Заксобрании региона состоялись публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2019 год
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Андрей Шимкив: Спикер Законодательного собрания Новосибирской области расставил акценты в бюджетной политике региона. Фото: zsnso.ruАндрей Шимкив: Спикер Законодательного собрания Новосибирской области расставил акценты в бюджетной политике региона. Фото: zsnso.ru
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Состав участников публичных слушаний на этот раз был ограничен по причине пандемии коронавируса, но только непосредственно в зале. В режиме видеоконференции с региональным парламентом работало правительство. Все без исключения жители области могли следить за ходом обсуждения по видеотрансляции на сайте Заксобрания.

В своем вступительном слове председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив сделал акцент на расходной части бюджета:

- Мы много лет не только декларировали, но и строили свою деятельность, исходя из принципа «бюджет - это прежде всего расходы». Знаю, что этот принцип вызывает легкое недоумение у налоговиков, но для нас действительно важно было отследить эффективность, обоснованность, отдачу и законность бюджетных вложений. Сегодня мы можем констатировать, что в том числе и это усиление контрольной функции областного парламента расширило поле для маневров в отношениях с инвесторами и, как следствие, привлекло в бюджет региона дополнительные средства.

Показательным, на взгляд спикера регионального парламента, является и исполнение программы наказов избирателей - без учета текущего года исполнено 3120 наказов на общую сумму 42,2 миллиарда рублей, тогда как за весь пятый созыв было выполнено 1835 наказов на сумму 24,1 миллиарда рублей.

И. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что областной бюджет Новосибирской области в 2019 году исполнялся в условиях нестабильного развития экономики региона. При значительном росте притока инвестиций в область замедлились темпы роста промышленного производства, торговли, реальных располагаемых денежных доходов населения, сократились объемы строительства и платных услуг населению.

Если говорить о конкретных цифрах, то доходы областного бюджета в 2019 году исполнены в объеме 159,6 миллиарда рублей, что на 1,8% ниже прогнозируемого объема доходов, утвержденного Законом «Об областном бюджете Новосибирской области». При этом увеличилась доля безвозмездных поступлений (с 16,9% в 2018-м до 21,6% в 2019 году), сократилась доля налоговых и неналоговых доходов (с 83,1 до 78,4% соответственно).

Расходы областного бюджета Новосибирской области исполнены в объеме 165,9 миллиарда рублей. Дефицит областного бюджета составил 6,2 миллиарда рублей, или 58,0% к плану.

Оценки и предложения по исполнению областного бюджета, высказанные депутатами Законодательного собрания Сергеем Титковым, Игорем Умербаевым, Глебом Поповцевым, касались прежде всего развития сельских территорий области. А депутат Денис Субботин предложил при рассмотрении итогов исполнения областного бюджета анализировать и исполнение бюджетов районов.

Участники публичных слушаний приняли рекомендации к правительству Новосибирской области. В их числе - продолжение работы по повышению налогового потенциала и обеспечению роста собственных доходов областного бюджета Новосибирской области; по реализации инвестиционных проектов и выполнению комплекса мер по поддержке, стабилизации и развитию экономики Новосибирской области в целях минимизации негативных последствий от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

- Публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2019 год - это только первый шаг, - подвел итог обсуждения председатель комитета Законодательного собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов. - Затем итоги будут предложены на рассмотрение в комитеты и фракции Заксобрания, после - на сессию Законодательного собрания, которая состоится в июле.

Все выступающие на слушаниях с удовлетворением отмечали прошлогодний рост и с большой тревогой - сложности сегодняшнего дня, необходимость поддержки пострадавших предприятий, целых отраслей.

- Поэтому столь важна сегодняшняя работа. Это анализ, без которого трудно строить перспективы, - подчеркнул законодатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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