Звезда «Мажора» Павел Прилучный расплатился с долгами и не появится на собственном разводе

После расставания с женой Агатой Муцениеце Павел Прилучный, похоже, решил разобраться со своими долгами. Напомним, звезда «Мажора» и его супруга объявили о расставании в конце февраля. В своем посте в «Инстаграме» супруга Прилучного не скупилась на эмоции: «Полный провал, фиаско, крах надежд. Картинки с рекламы хлопьев. Вся мудрость под сомнением. Есть ли любовь?». Павел же был куда более сдержанным, с журналистами старался не общаться. Но бегал не только от них - на актера охотились судебные приставы: сначала он задолжал по налогам около 150 тысяч рублей, а потом не оплатил штраф за парковку, там сумма поменьше - 5 тысяч рублей. Представитель актера объяснил оплошность занятостью Прилучного.

- Павлу было некогда, у него постоянные гастроли, поэтому не успел вовремя заплатить, - объяснила КП-Новосибирск Мариам, представитель артиста.

Видимо, в связи с пандемией и изоляцией дома, в спокойной обстановке, актер решил разобраться с долгами и старыми делами. Сейчас Прилучного в списке должников нет.

- Павел Прилучный все оплатил, - подтвердили КП-Новосибирск в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Но не все вопросы в жизни можно решить по «удаленке» с помощью мобильного банка. У артиста есть заботы и посерьезнее. Всего через неделю ему предстоит судебное заседание семейного характера. Судья 68-го мирового участка Головинского районного суда города Москвы должен принять решение о разводе Прилучных. Вот только ни сам Павел, ни Агата на это заседание не придут.

- Ни у одной из сторон возражений нет, поэтому 15 июня в суде их самих не будет, - пояснили КП-Новосибирск в Головинском районном суде Москвы.

К слову, пока Агата Муцениеце со своего бывшего не потребовала на содержание детей ни копейки.

- Никакого заявления на взыскание алиментов Агата Муцениеце не подавала, - продолжают в суде. - Пока она просит только их развести.

Напомним, еще зимой в дом Прилучных приезжала полиция: якобы Павел поднял руку на жену и не выпускал ее из дома. После Павел засветился в пьянках и дебошах, в том числе и в родном Новосибирске. В итоге актриса подала на развод. Сможет ли пара наладить общение ради сына и дочери - пока вопрос открытый.

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