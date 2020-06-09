«У меня был натуральный горб»: новосибирские врачи выпрямили девушку, согнутую почти на 90 градусов

Новосибирские врачи спасли 36-летнюю жительницу Уфы Анастасию Юсупову от сколиоза. Позвоночник женщины находился под углом 86 градусов, на спине начал расти реберный горб. Медики провели две операции, в результате чего женщина выпрямилась и избавилась от постоянных болей в спине.

До и после операции. Фото: личный архив/instagram.com/nniito

САНАТОРИИ, БОЛЬНИЦА, ФИЗКУЛЬТУРА

Искривление позвоночника у Анастасии появилось в пять лет. Родители тут же забили тревогу и записали девочку на плавание, танцы и всевозможные виды массажей. Но ситуация только ухудшалась.

- Я вспоминаю то время с ужасом. Я постоянно носила корсеты, мы с мамой ездили в разные санатории, больницы, ежедневно делали лечебную физкультуру, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия. - В 14 лет у меня был сколиоз третьей степени, который быстро перерос в четвертую. В моем случае сколиоз - это не последствие неправильной осанки или сутулости, а болезнь, которая развилась бы в любом случае.

Настя росла, и из-за искривления у нее стал появляться реберный горб. Позвоночник сгибался все больше и больше, угол вскоре составил почти 90 градусов. Одно плечо было выше другого.

После рождения второго ребенка Настя начала танцевать на пилоне. Фото: личный архив.

КРУТИЛАСЬ НА ПИЛОНЕ, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ БОЛЬ

Несмотря на свою особенность, девушка нашла вторую половинку, вышла замуж и родила двоих детей. Но семейное счастье не затмило мечту ходить с высоко поднятой головой и, главное, избавиться от постоянных болей.

- Мой собственный вес из-за согнутого позвоночника сильно давил на поясницу. Я не могла долго сидеть, да и прогулки пешком становились кошмаром наяву. Я решила, что займусь пилоном и танцами на воздушных полотнах. Надеялась, что это поможет снять напряжение в спине и избавиться от болей, - говорит женщина.

Уже после первой операции женщина смогла встать в стойку на руки. Фото: личный архив.

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ

Занятия действительно приносили пользу - напряжение уходило, но горб никуда не исчезал. В 2018 году Настя решилась на операцию. Обратилась к врачу и получила квоту, чтобы пройти лечение бесплатно. Женщину отправили в ФГБУ НИИТО имени Л. Я. Цивьяна.

- Родственники, в том числе и муж, были против. Все в один голос спрашивали, зачем оно мне надо и твердили, что последствия могут быть ужасными. Убеждали, что мои занятия и так дают нужный результат. Я не обращала внимания на мнение других и поехала в Новосибирск. Признаюсь честно, ни капли не пожалела об этом, - вспоминает Настя.

Хоть девушка и была уверена в себе, но внутренние страхи ее не покидали. Настя боялась, что не сможет ходить и что никогда не вернется на пилон. После первой операции, когда лечащий врач подвел девушку к зеркалу, она была приятно удивлена.

Занятия на воздушных полотнах помогали снимать напряжение в мышцах спины. Фото: личный архив.

- Плечи были на одном уровне! Грудная клетка выпирала вперед, - описывает первые впечатления после преображения Настя. - Как объяснил лечащий врач, в позвоночник встроили два стержня, которые его поддерживают в нужном положении, а рядом с ним вкручены болты, которые фиксируют правильное положение.

В декабре 2019 года Насте провели вторую операцию - убрали горб. Реабилитация прошла быстро, и спустя два месяца женщина села за руль, вернулась в бассейн. Настя почувствовала, что стала выносливее, и начала много ходить пешком, кататься на велосипеде.

- Я понимаю, что это было не зря. Из моей жизни исчезла постоянная боль. Теперь могу ходить с прямой спиной и заниматься любимым делом, пилоном без особых рисков для себя и своего здоровья. Правда, есть ограничения: с железной конструкцией в спине можно выполнять не все элементы, но я готова была этим пожертвовать ради того, что вижу в зеркале каждый день, - добавляет Настя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Насквозь титановая и бесстрашная: сибирячка потеряла 5 сантиметров в росте после третьих родов, но решилась на четвертого ребенка

Врачи установили многодетной маме на позвоночник металлическую конструкцию. Как женщине живется с ней - в материале КП-Новосибирск (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru