Насквозь титановая и бесстрашная: сибирячка потеряла 5 сантиметров в росте после третьих родов, но решилась на четвертого ребенка

Многодетной маме Татьяне Волканиной 38 лет: она воспитывает трех дочек, немного занимается скульптурой и ведет свой «Инстаграм». В соцсети Татьяна рассказывает, как ей живется с металлической конструкцией вместо позвоночника, в шутку говорит о себе: «Теперь я насквозь титановая». А мы добавим: еще и бесстрашная. Ведь Татьяна ждет четвертого ребенка!

Главной поддержкой Татьяны стали ее дочки. Фото: личный архив.

«БЕСИЛО, КОГДА ЗАКАЗЧИК РЯДОМ СО МНОЙ СПЕЦИАЛЬНО РАСПРАВЛЯЛ ПЛЕЧИ»

О том, что у нее болезнь Шейермана-Мау, скульптор из Красноярска Татьяна Волканина узнала пять лет назад после третьих родов. Младшая дочка Катя росла, а вместе с ней на спине у мамы рос горб: позвонки после родов разрушались и превращались в «треугольники». Татьяна потеряла 5 сантиметров в росте.

- Я постоянно думала, как сесть или встать, чтобы не было заметно горб и никто не донимал расспросами, - поделилась с КП-Новосибирск Татьяна. - Бесило, когда заказчик или взрослый ученик рядом со мной специально расправлял плечи. Диалог о деле, а он раз восемь специально выпрямляет спину. Но из-за болезни я просто не могла разогнуться!

Диагноз Татьяны. Фото: личный архив.

Татьяна решилась на операцию: не хотела, чтобы на нее продолжали косо смотреть. Но родные отговаривали, просили не рисковать.

- Меня на эту операцию провожали чуть ли не как на смерть. Отговаривали, пытались убедить, что люди живут с горбом. А я так больше не могла, - продолжает Татьяна.

Сибирячку согласились прооперировать в Новосибирске, в клинике НИИТО. Многодетная мама поехала на операцию одна.

Сейчас в спине сибирячки титановая конструкция. Фото: личный архив.

«БОЛИ - АДСКИЕ, ВСТАТЬ СМОГЛА НА ПЯТЫЙ ДЕНЬ»

Сибирячка сразу предупреждает: встать на второй день после операции - это почти нереально.

- Боли были адские: я смогла встать только на пятый день, и то врачи заставили. Кто-то пробовал вставать на второй-третий день, но у меня не получилось, - описывает свое состояние многодетная мама. - В больнице давали ходунки, но я решила обходиться без них. Передвигалась по стеночке, вставала всего на несколько минут. Но главное было сделано: горб благодаря конструкции ушел, и мне вернули 3 сантиметра роста.

Так выглядела спина Татьяны примерно через полтора месяца после операции. Фото: личный архив.

Возвращалась домой после операции Татьяна на поезде: думала, так будет удобнее. Но просчиталась.

- Каждый поворот, каждое движение колес отдавали болью в спине. Плюс по ступенькам подниматься в поезд очень тяжело. И хоть ехала я на нижней полке, даже уснуть не могла, - вспоминает поездку Татьяна. - Самолетом было бы легче.

В Красноярске сибирячку уже встретили родные, и дома начался длительный этап реабилитации.

Дочки Татьяны очень повзрослели. Фото: личный архив.

«НЕ МОГУ СОГНУТЬСЯ И ПОДНЯТЬ ЧАЙНИК!»

- Условия жизни у меня так себе: мы с дочками живем в служебном общежитии. Комната 17 квадратных метров с раковиной, туалет на этаже на 17 комнат и в семи метрах от моей комнаты. Каждый день для меня все это было огромным преодолением себя, - рассказывает Татьяна. - Душ находится на первом этаже, а я живу на пятом. Три крана на девять этажей…

Даже элементарно поднять чайник с водой сибирячка не могла - мышцы были очень слабыми. Поставить что-то на верхнюю полку - проблема до сих пор: становится очень больно. При этом на чужую помощь Татьяне рассчитывать не приходилось.

- Я могла младшую дочку на несколько дней отправить к ее отцу, мы с ним не живем. Иногда просила что-то сварить, но большую часть обходились сами. Из дома не выходила полгода точно - боялась двигаться без сопровождения, - говорит сибирячка. - Основная нагрузка легла на моих детей: они очень быстро повзрослели. Средняя дочка стала главной помощницей по дому. Эвелине 9 лет, но она уже запросто может потушить или пожарить картошку. А уж про то, чтобы отварить пельмени, и говорить не надо: для нее это легко! А училась она всему, когда я лежала и диктовала ей, что именно нужно делать.

Первая работа Татьяны после операции. Фото: личный архив.

Старшая дочка стала ногами мамы во внешнем мире: относила заказчикам чертежи Татьяны.

- Примерно через два месяца я стала пытаться работать: совсем понемногу находилась за компьютером, потому что не только начинала болеть спина, но еще и руки немели. О скульптуре мне пришлось забыть: сидеть долго в одной позе я не могла, поэтому и сейчас беру крайне мало заказов, - объясняет Татьяна. - Зато научилась составлять планы земельных участков, этим и зарабатываю.

Еще два ограничения, которые Татьяне придется соблюдать всю жизнь: она не может поднимать что-то тяжелее 4 килограммов и сгибаться, как обычный человек.

Татьяна после осмотра в клинике. Фото: личный архив.

- Поэтому помыть пол - для меня проблема. Очень много мертвых зон в квартире, так что все делаем вместе с дочками, - добавляет многодетная мама. - Для нас это было тяжелое время, но обиду ни на кого не держим. Я не жалею, что решилась на операцию. Просто научилась ни на кого не рассчитывать.

«Инстаграм» для Татьяны отдушина, своего рода дневник. Женщина верит, что он принесет пользу другим девушкам, у которых проблема с позвоночником.

- Я сделала это, потому что информации крайне мало и она вся радужная, но на деле - ничего подобного. Мне рассказывали о случаях, когда после такой операции люди оказывались прикованными к инвалидной коляске. Так что мне повезло! - считает Татьяна. - Подписчики спрашивают обо всех этапах реабилитации, а я честно им отвечаю. Сейчас мою страничку уже по сарафанному радио рекламируют.

Татьяна ждет рождения четвертого ребенка. Фото: личный архив.

«ЖДУ ЧЕТВЕРТОГО РЕБЕНКА!»

Реабилитация после операции Татьяне и ее близким давалась непросто: у женщины случались истерики из-за собственной беспомощности, иногда она срывалась на родных, которые не понимали, насколько ей больно. Но постепенно ситуация изменилась.

- И родственники, и любимый поняли и приняли, что я не просто так своей спиной занялась, не ради внешности. И что мне нужны и поддержка, и помощь. Сейчас мой молодой человек нашу общую младшую дочку отвозит и привозит из садика, водит в поликлинику, когда я не могу, помогает помыть, - перечисляет женщина.

Срок беременности Татьяны - 30 недель. Фото: личный архив.

Более того, Татьяна скоро снова станет мамой. Это будет четвертый ребенок!

- Первый вопрос, который я почему-то задала после операции: «Смогу я еще рожать?». На меня тогда врачи посмотрели как на дуру - мол, зачем это многодетной. Но я всегда мечтала о большой семье, - признается Татьяна. - Сейчас у меня срок - 30 недель, на этой неделе рассекречусь перед всеми родными! И теперь я точно знаю, что мы со всем справимся!

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