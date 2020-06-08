Срывало крыши и валило деревья: фото и видео бури в Новосибирске 8 июня 2020 года

В начале недели погода преподнесла сибирякам неприятный сюрприз: грянула непогода. Наш корреспондент в непогоду отправился на улицы города, и мы подготовили яркие фото и видео бури в Новосибирске 8 июня 2020 года.

Многих непогода застала врасплох.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Начнем с того, что причиной непогоды стал циклон, пришедший в Новосибирскую область с северного Урала. Он и принес сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

- Воздушные массы будут двигаться на восток, поэтому в ближайшие два в восточных районах Новосибирской области возможны ливни и грозы, - рассказал КП-Новосибирск Ренад Ягудин, пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра.

Кто-то передвигался на велосипеде.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирской области во время разгула стихии уже досталось. Сильнее всего удар пришелся на Марусино: там сорвало крышу со здания, и она упала на припаркованные автомобили. К счастью, никто серьезных травм не получил.

Крыша упала на припаркованные авто.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ветер повалил и несколько деревьев в Новосибирске. К примеру, у дома №163/8 на улице Бориса Богаткова упавший тополь перегородил единственный выезд со двора.

- Во дворе дома №9 по адресу проспект Карла Маркса, 9, ветром сломало высокий тополь: он перегородил проезд, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Дерево чудом не повредило машину.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Досталось и цветочному киоску у остановки «Башня» на проспекте Карла Маркса: там порыв ветра раскидал цветы, выставленные на продажу.

В Новосибирске ветер разбросал цветы из киоска по всему тротуару.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают разгул стихии в комментариях:

- На скотче все держится что ли? Чуть ветер сильнее - и крыши рвёт!

- Что-то погода с каждым годом все хуже и хуже, - пишут сибиряки.

Во время дождя на дорогах образовался поток.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КОНКРЕТНО

Если ветер сорвал кровлю и она упала на машину

Что делать в этой ситуации, объяснил юрист Константин Зиновьев:

- Претендовать на какую-то компенсацию владелец авто может только в том случае, если крыша по вине владельцев здания или управляющей компании была в ненадлежащем состоянии. Кроме того, припаркована машина должна быть в положенном месте. В обязательном порядке нужно снять все повреждения на фото и видео, собрать контакты свидетелей, чтобы они могли дать показания. А потом писать претензию и в случае отказа обращаться в суд.

В Новосибирск нагрянула буря 8 июня 2020 года.

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