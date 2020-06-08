Буря в Новосибирске 8 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Буря в Новосибирске 8 июня 2020 года разыгралась не на шутку: что происходит на улицах- города - в нашей прямой онлайн-трансляции
Буря нагрянула в Новосибирск.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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О том, что грянет буря в Новосибирске 8 июня 2020 года, синоптики предупреждали заранее. Причина тому - циклон.
- Холодные воздушные массы пришли с северного Урала, - рассказал Ренад Ягудин, пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра.- Еще как минимум ближайшие два дня в области в связи с ним ожидаются дожди и грозы.
Корреспонденты КП-Новосибирск отправились на улицы города: все самое интересное - в нашей прямой онлайн-трансляции.
Буря в Новосибирске 8 июня 2020 года.
В Новосибирск нагрянула буря 8 июня 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU