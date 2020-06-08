2020-06-08T12:58:08+03:00
Происшествия

Буря в Новосибирске 8 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Буря в Новосибирске 8 июня 2020 года разыгралась не на шутку: что происходит на улицах- города - в нашей прямой онлайн-трансляции
Татьяна СОЛОВОВА
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Буря нагрянула в Новосибирск.Буря нагрянула в Новосибирск.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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О том, что грянет буря в Новосибирске 8 июня 2020 года, синоптики предупреждали заранее. Причина тому - циклон.

- Холодные воздушные массы пришли с северного Урала, - рассказал Ренад Ягудин, пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра.- Еще как минимум ближайшие два дня в области в связи с ним ожидаются дожди и грозы.

Корреспонденты КП-Новосибирск отправились на улицы города: все самое интересное - в нашей прямой онлайн-трансляции.

Буря в Новосибирске 8 июня 2020 года.

В Новосибирск нагрянула буря 8 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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