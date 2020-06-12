Единороссы поздравили новосибирцев с Днем России

Кроме того, одновременно в Новосибирске, Барабинском, Новосибирском и Маслянинском районах области прошла патриотическая акция по возложению цветов к могилам Героев России, а на улицах столицы Сибири молодогвардейцы раздавали горожанам ленты триколора и воздушные шары.

Секретарь Новосибирского отделения Партии «Единая Россия», губернатор Новосибирской области Андрей Травников возложил цветы в Сквере Славы — к памятнику Героям и полным кавалерам Ордена славы. В церемонии также приняли участие председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, зампредседателя областного Заксобрания Валерий Ильенко и член Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий.

Фото предоставлено пресс-службой «Единая Россия».

За годы своего существования Мемориал Славы стал по-настоящему народным монументом. Сибиряки бережно хранят память о своих земляках — солдатах и офицерах, погибших при исполнении служебного и воинского долга.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин отметил, что в этот торжественный для нашей страны день важно почтить память героев именно у Монумента Славы, который благодаря реконструкции получил второе рождение.

Фото предоставлено пресс-службой «Единая Россия».

«Правильно, что в День России мы вспоминаем тех отважных людей, благодаря которым мы живем без войны — в мирное время. Важно, что патриотическое воспитание сейчас набирает обороты и привлекает в свои ряды именно молодежь», — отметил депутат областного Законодательного собрания Валерий Ильенко.

Главная ценность нашей страны во все времена — люди. Во время войны и локальных боевых конфликтов они давали врагу достойный отпор, помогали друг другу. Среди граждан России немало настоящих героев, которые своим мужеством и храбростью заслужили высшие государственные награды Российской Федерации. В их числе — сибиряк, герой России Иван Шелохвостов, который погиб во время боевого задания в Чеченской республике. Он похоронен на Заельцовском кладбище в Новосибирске. Партийцы почтили память на его могиле.

В Барабинском, Новосибирском и Маслянинском районах области тоже прошла такая патриотическая акция по возложению цветов к могилам Героев России.

Как отметил председатель Новосибирской областной общественной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана» Евгений Яковенко, любая страница истории нашего государства – это достояние и ценность.

«Люди должны знать и гордиться историей своей страны и героями своего народа. В этот день мы традиционно вспоминаем всех мужественных граждан России, которые служили ей и служат сейчас – каждый на своем поприще. Есть национальные интересы и территория страны, которые нужно защищать всегда. Уверен, что наши потомки также будут относиться к российской земле – ценить, любить и беречь ее территориальную целостность. Для меня лично, День России – важный день для нашей многонациональной и великой страны», — сказал Евгений Яковенко.

Кроме возложения цветов в честь героев России, на улицах Новосибирска «Единая Россия» провела пикетные акции, с соблюдением всех необходимых санитарных норм и социальной дистанции.

Фото предоставлено пресс-службой «Единая Россия».

Волонтеры-молодогвардейцы вручали прохожим ленты в цветах российского триколора и воздушные шары.

«Мы поздравляем новосибирцев с главным праздником нашей страны. Молодогвардейцы сегодня участвуют во многих акциях, организованных «Единой Россией». Кроме лент триколора и воздушных шаров, мы раздаем горожанам в нескольких точках Новосибирска защитные маски, чтобы еще раз напомнить о мерах безопасности в период пандемии», — рассказал Александр Лавренчук, руководитель регионального штаба МГЕР Новосибирской области.

Справка

Памятник Героям и полным кавалерам ордена Славы был открыт на центральной аллее Мемориального комплекса «Монумент Славы» 15 лет назад — к 60-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На стелах выбиты имена и фамилии 270-и новосибирцев — Героев и полных кавалеров ордена Славы. В этом году, который Указом Президента РФ объявлен Годом памяти и славы, к 75-летию Великой Победы завершена реконструкция территории мемориального комплекса «Монумент Славы».