«У меня температура»: мать, у которой забрали пятерых детей, подозревает у себя коронавирус

Многодетная мать Валентина* лишилась детей из-за жалоб родственников. Они обвинили ее в алкоголизме и кутеже за счет выплат на детей. Пятерых малышей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет забрали из семьи органы опеки. Мать опровергает нападки родни и общественников, но до сих пор даже не пытается забрать детей из приютов. Сейчас женщина заявила, что у нее поднялась температура и врачи взяли у нее тест на коронавирус.

Семья с пятью детьми снимает однокомнатную квартиру на ОбьГЭС.Фото: Никита МАНЬКО

СИДЕЛА ДОМА И НЕ ОТКРЫВАЛА ДВЕРЬ

Семейная драма началась как раз в День защиты детей. Тогда новосибирской общественнице Анне Тажеевой позвонили родственники Валентины и сообщили, что многодетная мать кутит на выплаченные государством пособия, дома не появляется - оставила малышей на сожителя-гастарбайтера. В тот же вечер служба опеки наведалась в гости к семейству. Маму дома не застали, в холодильнике было пусто, поэтому всю ораву погрузили в микроавтобус и распределили по двум приютам.

Чуть позже Валентина стала опровергать заявление родни и общественников. Говорила, что ночью работала - мыла овощи, поэтому на связь не выходила, что ее сожитель - это родной отец всех пятерых детей и что деньги она тратила не на алкоголь, а на подарки детишкам.

4 июня многодетная мама поговорила с корреспондентом. 5-го числа она должна была встретиться с общественницей Анной Тажеевой - женщины хотели окончательно прояснить ситуацию. Активистка готова была встать на сторону несчастной матери, но в назначенный час Валентины не оказалось дома, трубку телефона она тоже не брала. Сама многодетная мать позже сообщила, что не стала открывать дверь… из-за болезни.

- Я не выходила на связь, потому что сильно заболела. Вызвала «Скорую», у меня взяли анализ на коронавирус и пока ничего не сказали. Температура - 38,2. Ни кашля, ни насморка - ничего нет. Не исключаю, что из-за того, что ночами работала на помывке овощей. Врачи сказали из дома вообще не выходить. Я этот режим соблюдаю - слышала, что стучались, но не стала вставать. Телефон у меня под рукой, но я абонентскую плату не покрыла и не могла выйти на связь, - сообщила КП-Новосибирск Валентина.

Рассказ женщины о внезапной болезни может показаться выдумкой. Поэтому мы попытались проверить информацию. Как сообщили источники на станции скорой помощи, к данной женщине в указанный ей день бригада не выезжала. Однако тест на коронавирус у Валентины мог взять и участковый врач. Редакция КП-Новосибирск направила запрос в минздрав Новосибирской области с просьбой проверить информацию.

Многодетная мать не открывала дверь и не отзывалась - говорит, что из-за болезни.Фото: Никита МАНЬКО

«ДЕТЕЙ ПОКА НЕ ВЕРНУТ»

Пятеро детей, которых изъяли у многодетной матери, сейчас находятся в двух приютах. Двухмесячная девочка попала в Дом ребенка, остальные малыши в возрасте от 3 до 6 лет оказались в специализированном центре социальной помощи семье и детям. Специалист службы опеки Советского района отказалась комментировать произошедшее, в ситуацию вмешался уполномоченный по правам ребенка.

- Детей определили в центры социальной помощи, сейчас они находятся там. Врачи не обнаружили следов физического или психологического насилия - дети опрятные и чистые. В квартире относительно благополучные условия. Сейчас мы изучаем ситуацию с родительскими обязанностями матери и решаем, оставлять ли детей с мамой или взять под временную опеку государства, - прокомментировала КП-Новосибирск уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Правозащитники добавили, что точные сроки проверки неизвестны, однако сбор сведений и анализ ситуации могут занять около месяца. О внезапной болезни матери омбудсмен ничего не слышала, она также взяла эту информацию под контроль.

Нам удалось дозвониться в центр социальной помощи семье и детям, где находятся четверо детей Валентины. Там сообщили, что ребятишки действительно находятся в этом учреждении, чувствуют себя хорошо, не болеют.

- О тестах их матери на коронавирус нам никто ничего не сообщал, дети не изолированы, - сказали в социальном центре.

Жалоб на семью не было, хотя в подъезде хорошая слышимость.Фото: Никита МАНЬКО

КСТАТИ

Соседи думали - в квартире детский сад

Мы обошли соседей Валентины, чтобы составить портрет многодетного семейства. Со слов жителей, пьяной ее не видели, в квартире относительно тихо, скандалов не бывает.

- По вечерам регулярно слышал детский топот, а теперь все стихло. Но никаких звуков скандалов и насилия из квартиры не доносилось. С девушкой мы не общались, но думали, что она устроила частный детский сад в квартире, - поделился сосед снизу.

- Пару раз эта женщина выходила гулять с ребятишками, а обычно они дома сидели, торчали из окон, - говорит другая соседка, попросившая об анонимности.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

*Имена героев публикации изменены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/782957" frameborder="0"></iframe> Многодетная мать получила 50 тысяч от государства и написала отказ от пятерых детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Устала, у них характер дебильный»: многодетная мать получила 50 тысяч от государства и написала отказ от пятерых детей

В опеку пожаловалась общественница, в итоге детей изъяли. Но активистка теперь переживает, что разрушила семью, просит дать маме шанс (подробнее).

«Не надо меня осуждать!»: многодетная мать, у которой забрали пятерых детей, рассказала, где была всю ночь

Она уверяет, что не уходила в запой, а бегала по магазинам и подрабатывала в ночную смену. От государства же получила не 50, а 20 тысяч рублей (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru